El director de un secundario increpó con un megáfono a sus estudiantes por hacer batallas de farmear aura

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y muestran cómo el directivo se enojó por la situación que ocurrió en el patio de la institución.

El director de la Escuela de Educación Secundaria Técnica (EEST) N° 4 “I Brigada Aérea - Prof. Héctor Ángel Laguarde” , ubicada en El Palomar , en la provincia de Buenos Aires, se convirtió en protagonista de un video que comenzó a circular en redes sociales luego de que un grupo de estudiantes llevara a cabo dentro del establecimiento la práctica viral de “farmear aura” en batallas.

El episodio derivó en un enérgico llamado de atención por parte del director, que tomó un megáfono para dirigirse al alumnado y los retó.

Todo sucedió cuando el directivo, cuya identidad no se difundió, tomó conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la institución. Con el megáfono en mano y frente al grupo de estudiantes involucrados, no ocultó su malestar: “Pocas veces me ven así de enojado. Ni se les ocurra hacerlo más”, advirtió de manera tajante.

El reto no quedó en una advertencia breve. A lo largo de su intervención, dejó en claro la incompatibilidad de ese tipo de conductas con los valores que, según él, la institución intenta transmitir: “Esta escuela no merece un alumnado que se ponga a farmear aura. ¿Qué es eso? Háganlo en otro lado”, disparó.

Luego fue más allá y cuestionó que los alumnos hubieran considerado ese ámbito como el lugar adecuado para llevar adelante esa práctica: “¿Qué les pasó que pensaron que podían hacer eso acá?”, se preguntó.

El director también apeló al sentido de pertenencia a la institución para reforzar su mensaje. “No parecen alumnos de la Escuela de la Base lo que estaban queriendo hacer”, señaló en más de una oportunidad durante su alocución. Y fue aún más directo al expresar lo que sentía en ese momento: “Vergüenza hoy siento del alumnado. Muchas veces, cuando estoy orgulloso, se los digo. Hoy me dan vergüenza”, dijo, cerrando con un pedido concreto: “Compórtense como tal”.

El video de la situación no tardó en hacerse viral. Entre los comentarios de los usuarios, las opiniones se dividieron: mientras una parte del público respaldó al director por haber intervenido y puesto un límite ante el comportamiento del grupo, otro sector llamó la atención por la contundencia con la que manejó el momento. “No es lo que les enseñamos nosotros, esas pavadas. Eso lo hacen en otro ámbito, no dentro de la institución”, había dicho durante el reto, una frase que se convirtió en una de las más comentadas dentro del video.

Qué es “farmear aura”

La expresión “farmear aura” proviene de la unión de dos nociones clave en el universo digital. El primer elemento es el verbo “farmear”, que se origina en el inglés “to farm” y que en videojuegos como League of Legends o Dota 2 se usa para referirse a repetir acciones con el objetivo de reunir recursos o experiencia.

El segundo componente es “aura”, palabra empleada por la Generación Z para aludir al conjunto de rasgos simbólicos que una persona transmite: carisma, confianza, magnetismo y estilo.