Resultados de las quinielas de hoy sábado 12 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Sábado, 12 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 4874
1° 4874, 2° 8925, 3° 1374, 4° 1910, 5° 2029, 6° 4300, 7° 3287, 8° 1152, 9° 4611, 10° 4593, 11° 1245, 12° 5525, 13° 6256, 14° 6661, 15° 4680, 16° 3220, 17° 8369, 18° 8992, 19° 9146, 20° 9690
El Primero
Cabeza: 0020
1° 0020, 2° 0722, 3° 1315, 4° 4250, 5° 3886, 6° 2665, 7° 3393, 8° 3528, 9° 4079, 10° 4842, 11° 6068, 12° 6279, 13° 6157, 14° 0206, 15° 7120, 16° 6080, 17° 1847, 18° 8640, 19° 4438, 20° 9838
La Matutina
Cabeza: 3898
1° 3898, 2° 7510, 3° 9075, 4° 3217, 5° 1809, 6° 0248, 7° 3382, 8° 3872, 9° 3577, 10° 8191, 11° 4878, 12° 5962, 13° 6055, 14° 6970, 15° 6439, 16° 8163, 17° 8426, 18° 8940, 19° 9410, 20° 9633
La Vespertina
Cabeza: 0206
1° 0206, 2° 2349, 3° 1539, 4° 1930, 5° 2189, 6° 2593, 7° 3068, 8° 2072, 9° 4203, 10° 2580, 11° 5281, 12° 1219, 13° 9088, 14° 6942, 15° 7227, 16° 8832, 17° 8366, 18° 8627, 19° 9470, 20° 9550
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
No se registraron resultados para este sorteo.
El Primero
Cabeza: 9314
1° 9314, 2° 7104, 3° 9795, 4° 9301, 5° 0827, 6° 3647, 7° 7530, 8° 8162, 9° 5852, 10° 7574, 11° 6827, 12° 6897, 13° 8201, 14° 0925, 15° 6241, 16° 0303, 17° 6602, 18° 6547, 19° 6300, 20° 9801
La Matutina
Cabeza: 1020
1° 1020, 2° 7452, 3° 1321, 4° 0094, 5° 6033, 6° 8349, 7° 9733, 8° 3188, 9° 5648, 10° 9486, 11° 3033, 12° 7283, 13° 9889, 14° 4632, 15° 6185, 16° 7844, 17° 2983, 18° 1202, 19° 5660, 20° 2854
La Vespertina
Cabeza: 5989
1° 5989, 2° 7269, 3° 7777, 4° 4113, 5° 3849, 6° 6547, 7° 5141, 8° 0541, 9° 5908, 10° 4196, 11° 2779, 12° 4149, 13° 3246, 14° 0688, 15° 6738, 16° 4455, 17° 9302, 18° 0189, 19° 8730, 20° 3358
La Nocturna
Cabeza: 3743
1° 3743, 2° 8786, 3° 7762, 4° 7606, 5° 8306, 6° 0197, 7° 0742, 8° 7889, 9° 7473, 10° 9805, 11° 1226, 12° 8583, 13° 6540, 14° 1286, 15° 7883, 16° 8541, 17° 9511, 18° 6862, 19° 4173, 20° 3692
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 9147
1° 9147, 2° 6436, 3° 4372, 4° 8165, 5° 7080, 6° 9993, 7° 7196, 8° 5174, 9° 6779, 10° 7483, 11° 5293, 12° 3548, 13° 0166, 14° 4330, 15° 6774, 16° 2104, 17° 4760, 18° 9870, 19° 8202, 20° 9548
El Primero
Cabeza: 3347
1° 3347, 2° 1800, 3° 8899, 4° 9251, 5° 7671, 6° 8480, 7° 7396, 8° 6329, 9° 2234, 10° 7608, 11° 5902, 12° 0269, 13° 3998, 14° 3662, 15° 4448, 16° 3830, 17° 5407, 18° 1949, 19° 4129, 20° 6116
La Matutina
Cabeza: 1151
1° 1151, 2° 5473, 3° 6016, 4° 1400, 5° 3063, 6° 1966, 7° 7637, 8° 2598, 9° 7283, 10° 0101, 11° 5599, 12° 4032, 13° 3691, 14° 4346, 15° 2111, 16° 4014, 17° 5566, 18° 9778, 19° 1331, 20° 5877
La Vespertina
Cabeza: 5344
1° 5344, 2° 0282, 3° 7090, 4° 5717, 5° 7563, 6° 1900, 7° 9438, 8° 4824, 9° 4954, 10° 2993, 11° 2194, 12° 3389, 13° 7449, 14° 2978, 15° 5022, 16° 3498, 17° 0946, 18° 7121, 19° 6167, 20° 5872
La Nocturna
Cabeza: 0640
1° 0640, 2° 9927, 3° 4823, 4° 6723, 5° 5432, 6° 9087, 7° 3364, 8° 0270, 9° 8768, 10° 7695, 11° 9506, 12° 2131, 13° 5395, 14° 6333, 15° 9397, 16° 5183, 17° 7869, 18° 2676, 19° 2208, 20° 6909
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 7218
1° 7218, 2° 0205, 3° 6374, 4° 3731, 5° 6624, 6° 3641, 7° 3373, 8° 9304, 9° 1450, 10° 1494, 11° 6079, 12° 1094, 13° 5806, 14° 3647, 15° 7817, 16° 4151, 17° 3398, 18° 7604, 19° 3853, 20° 3070
El Primero
Cabeza: 3851
1° 3851, 2° 5551, 3° 3691, 4° 5360, 5° 1070, 6° 3672, 7° 8812, 8° 8927, 9° 1986, 10° 1086, 11° 0275, 12° 2827, 13° 4009, 14° 8668, 15° 2720, 16° 6259, 17° 8358, 18° 4401, 19° 2007, 20° 4324
La Matutina
Cabeza: 5949
1° 5949, 2° 5573, 3° 0408, 4° 1454, 5° 7560, 6° 6785, 7° 6811, 8° 6506, 9° 6879, 10° 3798, 11° 9931, 12° 1951, 13° 2916, 14° 6169, 15° 0007, 16° 8822, 17° 2657, 18° 6484, 19° 6742, 20° 5931
La Vespertina
Cabeza: 0126
1° 0126, 2° 5311, 3° 7945, 4° 7625, 5° 4019, 6° 3442, 7° 4953, 8° 1032, 9° 1655, 10° 3850, 11° 3462, 12° 2041, 13° 3762, 14° 1427, 15° 2114, 16° 2893, 17° 9972, 18° 9069, 19° 2453, 20° 1677
La Nocturna
Cabeza: 2993
1° 2993, 2° 2127, 3° 2772, 4° 6323, 5° 5074, 6° 8069, 7° 5413, 8° 1799, 9° 7335, 10° 0545, 11° 5155, 12° 9445, 13° 4068, 14° 2266, 15° 2379, 16° 6039, 17° 0841, 18° 0817, 19° 9815, 20° 1651
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 3864
1° 3864, 2° 2782, 3° 5485, 4° 5437, 5° 0171, 6° 2866, 7° 1867, 8° 0228, 9° 0118, 10° 0284, 11° 8541, 12° 9406, 13° 7102, 14° 1404, 15° 1182, 16° 0960, 17° 2322, 18° 6816, 19° 4587, 20° 8138
El Primero
Cabeza: 7001
1° 7001, 2° 4840, 3° 3781, 4° 5002, 5° 3568, 6° 4530, 7° 3865, 8° 8175, 9° 0511, 10° 5949, 11° 0761, 12° 1913, 13° 4101, 14° 9442, 15° 9013, 16° 8491, 17° 1255, 18° 4590, 19° 9523, 20° 2250
La Matutina
Cabeza: 7107
1° 7107, 2° 0652, 3° 6837, 4° 1845, 5° 9513, 6° 0584, 7° 3435, 8° 3278, 9° 0759, 10° 2209, 11° 3630, 12° 7712, 13° 8010, 14° 2230, 15° 5024, 16° 8053, 17° 6768, 18° 5188, 19° 2187, 20° 8221
La Vespertina
Cabeza: 6994
1° 6994, 2° 3858, 3° 3450, 4° 3909, 5° 5003, 6° 1227, 7° 2551, 8° 6615, 9° 0047, 10° 1567, 11° 2380, 12° 5750, 13° 6178, 14° 5749, 15° 6209, 16° 5598, 17° 0410, 18° 6997, 19° 3638, 20° 5922
La Nocturna
Cabeza: 3259
1° 3259, 2° 6829, 3° 6646, 4° 1818, 5° 5922, 6° 9972, 7° 5047, 8° 6996, 9° 4020, 10° 6837, 11° 8284, 12° 9577, 13° 6563, 14° 3205, 15° 9834, 16° 0665, 17° 7749, 18° 1542, 19° 9644, 20° 0209
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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