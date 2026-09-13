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Resultados de las quinielas de hoy sábado 12 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy sábado 12 de septiembre de 2026

Resultados de las quinielas de hoy sábado 12 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Sábado, 12 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 4874
1° 4874, 2° 8925, 3° 1374, 4° 1910, 5° 2029, 6° 4300, 7° 3287, 8° 1152, 9° 4611, 10° 4593, 11° 1245, 12° 5525, 13° 6256, 14° 6661, 15° 4680, 16° 3220, 17° 8369, 18° 8992, 19° 9146, 20° 9690

El Primero

Cabeza: 0020
1° 0020, 2° 0722, 3° 1315, 4° 4250, 5° 3886, 6° 2665, 7° 3393, 8° 3528, 9° 4079, 10° 4842, 11° 6068, 12° 6279, 13° 6157, 14° 0206, 15° 7120, 16° 6080, 17° 1847, 18° 8640, 19° 4438, 20° 9838

La Matutina

Cabeza: 3898
1° 3898, 2° 7510, 3° 9075, 4° 3217, 5° 1809, 6° 0248, 7° 3382, 8° 3872, 9° 3577, 10° 8191, 11° 4878, 12° 5962, 13° 6055, 14° 6970, 15° 6439, 16° 8163, 17° 8426, 18° 8940, 19° 9410, 20° 9633

La Vespertina

Cabeza: 0206
1° 0206, 2° 2349, 3° 1539, 4° 1930, 5° 2189, 6° 2593, 7° 3068, 8° 2072, 9° 4203, 10° 2580, 11° 5281, 12° 1219, 13° 9088, 14° 6942, 15° 7227, 16° 8832, 17° 8366, 18° 8627, 19° 9470, 20° 9550

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

La Rionegrina

La Previa

No se registraron resultados para este sorteo.

El Primero

Cabeza: 9314
1° 9314, 2° 7104, 3° 9795, 4° 9301, 5° 0827, 6° 3647, 7° 7530, 8° 8162, 9° 5852, 10° 7574, 11° 6827, 12° 6897, 13° 8201, 14° 0925, 15° 6241, 16° 0303, 17° 6602, 18° 6547, 19° 6300, 20° 9801

La Matutina

Cabeza: 1020
1° 1020, 2° 7452, 3° 1321, 4° 0094, 5° 6033, 6° 8349, 7° 9733, 8° 3188, 9° 5648, 10° 9486, 11° 3033, 12° 7283, 13° 9889, 14° 4632, 15° 6185, 16° 7844, 17° 2983, 18° 1202, 19° 5660, 20° 2854

La Vespertina

Cabeza: 5989
1° 5989, 2° 7269, 3° 7777, 4° 4113, 5° 3849, 6° 6547, 7° 5141, 8° 0541, 9° 5908, 10° 4196, 11° 2779, 12° 4149, 13° 3246, 14° 0688, 15° 6738, 16° 4455, 17° 9302, 18° 0189, 19° 8730, 20° 3358

La Nocturna

Cabeza: 3743
1° 3743, 2° 8786, 3° 7762, 4° 7606, 5° 8306, 6° 0197, 7° 0742, 8° 7889, 9° 7473, 10° 9805, 11° 1226, 12° 8583, 13° 6540, 14° 1286, 15° 7883, 16° 8541, 17° 9511, 18° 6862, 19° 4173, 20° 3692

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 9147
1° 9147, 2° 6436, 3° 4372, 4° 8165, 5° 7080, 6° 9993, 7° 7196, 8° 5174, 9° 6779, 10° 7483, 11° 5293, 12° 3548, 13° 0166, 14° 4330, 15° 6774, 16° 2104, 17° 4760, 18° 9870, 19° 8202, 20° 9548

El Primero

Cabeza: 3347
1° 3347, 2° 1800, 3° 8899, 4° 9251, 5° 7671, 6° 8480, 7° 7396, 8° 6329, 9° 2234, 10° 7608, 11° 5902, 12° 0269, 13° 3998, 14° 3662, 15° 4448, 16° 3830, 17° 5407, 18° 1949, 19° 4129, 20° 6116

La Matutina

Cabeza: 1151
1° 1151, 2° 5473, 3° 6016, 4° 1400, 5° 3063, 6° 1966, 7° 7637, 8° 2598, 9° 7283, 10° 0101, 11° 5599, 12° 4032, 13° 3691, 14° 4346, 15° 2111, 16° 4014, 17° 5566, 18° 9778, 19° 1331, 20° 5877

La Vespertina

Cabeza: 5344
1° 5344, 2° 0282, 3° 7090, 4° 5717, 5° 7563, 6° 1900, 7° 9438, 8° 4824, 9° 4954, 10° 2993, 11° 2194, 12° 3389, 13° 7449, 14° 2978, 15° 5022, 16° 3498, 17° 0946, 18° 7121, 19° 6167, 20° 5872

La Nocturna

Cabeza: 0640
1° 0640, 2° 9927, 3° 4823, 4° 6723, 5° 5432, 6° 9087, 7° 3364, 8° 0270, 9° 8768, 10° 7695, 11° 9506, 12° 2131, 13° 5395, 14° 6333, 15° 9397, 16° 5183, 17° 7869, 18° 2676, 19° 2208, 20° 6909

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 7218
1° 7218, 2° 0205, 3° 6374, 4° 3731, 5° 6624, 6° 3641, 7° 3373, 8° 9304, 9° 1450, 10° 1494, 11° 6079, 12° 1094, 13° 5806, 14° 3647, 15° 7817, 16° 4151, 17° 3398, 18° 7604, 19° 3853, 20° 3070

El Primero

Cabeza: 3851
1° 3851, 2° 5551, 3° 3691, 4° 5360, 5° 1070, 6° 3672, 7° 8812, 8° 8927, 9° 1986, 10° 1086, 11° 0275, 12° 2827, 13° 4009, 14° 8668, 15° 2720, 16° 6259, 17° 8358, 18° 4401, 19° 2007, 20° 4324

La Matutina

Cabeza: 5949
1° 5949, 2° 5573, 3° 0408, 4° 1454, 5° 7560, 6° 6785, 7° 6811, 8° 6506, 9° 6879, 10° 3798, 11° 9931, 12° 1951, 13° 2916, 14° 6169, 15° 0007, 16° 8822, 17° 2657, 18° 6484, 19° 6742, 20° 5931

La Vespertina

Cabeza: 0126
1° 0126, 2° 5311, 3° 7945, 4° 7625, 5° 4019, 6° 3442, 7° 4953, 8° 1032, 9° 1655, 10° 3850, 11° 3462, 12° 2041, 13° 3762, 14° 1427, 15° 2114, 16° 2893, 17° 9972, 18° 9069, 19° 2453, 20° 1677

La Nocturna

Cabeza: 2993
1° 2993, 2° 2127, 3° 2772, 4° 6323, 5° 5074, 6° 8069, 7° 5413, 8° 1799, 9° 7335, 10° 0545, 11° 5155, 12° 9445, 13° 4068, 14° 2266, 15° 2379, 16° 6039, 17° 0841, 18° 0817, 19° 9815, 20° 1651

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 3864
1° 3864, 2° 2782, 3° 5485, 4° 5437, 5° 0171, 6° 2866, 7° 1867, 8° 0228, 9° 0118, 10° 0284, 11° 8541, 12° 9406, 13° 7102, 14° 1404, 15° 1182, 16° 0960, 17° 2322, 18° 6816, 19° 4587, 20° 8138

El Primero

Cabeza: 7001
1° 7001, 2° 4840, 3° 3781, 4° 5002, 5° 3568, 6° 4530, 7° 3865, 8° 8175, 9° 0511, 10° 5949, 11° 0761, 12° 1913, 13° 4101, 14° 9442, 15° 9013, 16° 8491, 17° 1255, 18° 4590, 19° 9523, 20° 2250

La Matutina

Cabeza: 7107
1° 7107, 2° 0652, 3° 6837, 4° 1845, 5° 9513, 6° 0584, 7° 3435, 8° 3278, 9° 0759, 10° 2209, 11° 3630, 12° 7712, 13° 8010, 14° 2230, 15° 5024, 16° 8053, 17° 6768, 18° 5188, 19° 2187, 20° 8221

La Vespertina

Cabeza: 6994
1° 6994, 2° 3858, 3° 3450, 4° 3909, 5° 5003, 6° 1227, 7° 2551, 8° 6615, 9° 0047, 10° 1567, 11° 2380, 12° 5750, 13° 6178, 14° 5749, 15° 6209, 16° 5598, 17° 0410, 18° 6997, 19° 3638, 20° 5922

La Nocturna

Cabeza: 3259
1° 3259, 2° 6829, 3° 6646, 4° 1818, 5° 5922, 6° 9972, 7° 5047, 8° 6996, 9° 4020, 10° 6837, 11° 8284, 12° 9577, 13° 6563, 14° 3205, 15° 9834, 16° 0665, 17° 7749, 18° 1542, 19° 9644, 20° 0209

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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