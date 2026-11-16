La población diezmada de elefantes marinos en Chubut: "Recuperarlos puede llevar 70 años".

Hay un 50% menos de ejemplares que hace tres años. La lupa sobre los malos hábitos de turistas y pescadores.

Recuperar la población de elefantes marinos de la costa de Chubut, actualmente en un 50% de su nivel histórico, podría llevar hasta 70 años.

La estimación fue realizada por el consultor y proteccionista ambiental Víctor Fratto, de Puerto Madryn, quien se refirió a la caída poblacional provocada por la influenza aviar de 2023 y también a las conductas de turistas y lugareños que conspiran contra la recuperación de la especie.

Fratto explicó que los elefantes marinos ocupan unos 300 kilómetros del litoral chubutense y que durante su permanencia en tierra atraviesan etapas fundamentales de su ciclo biológico, como la reproducción, la lactancia y la muda de piel.

Cuestionó, en ese sentido, el accionar desaprensivo de personas que interactúan con ellos en la playa.

"Hemos pasado de querer sacarle una foto a un animal a querer estar nosotros con el animal al lado", le dijo al medio local Ahora en Comodoro.

Elefantes marinos: en 2023, la gripe aviar mató a casi todas las crías.

"Hay que tener en cuenta que estos animales cuando están en tierra no están comiendo, están viviendo de sus reservas", explicó y precisó que en esos momentos los elefantes marinos dependen de la energía acumulada y necesitan evitar esfuerzos.

Por eso, indicó, cualquier movimiento provocado por la presencia humana puede afectar su estado físico, además del riesgo para la gente que se acerca a animales de hasta 3.500 kilos.

Cómo afectó la gripe aviar a los elefantes marinos

Respecto de la situación generada hace tres años por la influenza aviar y de la que se siguen advirtiendo las consecuencias, Fratto dijo que “es una situación compleja”.

La disminución de la población a la mitad “hace que para que se recuperen los números normales previos al brote de influenza aviar haya que esperar hasta el año 2096”.

“Es decir, tenemos que esperar 70 años aproximadamente para que se vuelva a recuperar", estimó.

Lo que se ve actualmente en la población de elefantes marinos es consecuencia directa de la muerte de crías durante aquella epidemia de 2023.

Según un informe de la organización WCS Argentina, una organización internacional con filial en el país que estudia a éstos y otros mamíferos marinos, el 97% de las crías murieron a causa de la gripe.

Casos que derivaron en denuncias

Dentro de este panorama crítico, el ambientalista insistió en el problema de los malos hábitos de la gente.

Entre otros episodios, mencionó uno ocurrido durante un reciente torneo de pesca en Puerto Madryn que, según aclaró, no tuvo que ver con los competidores sino de gente que pescaba por fuera de la organización institucional.

“Por ejemplo, un pescador venía caminando, un elefante marino estaba en el medio de su paso y en vez de esquivarlo empezó a tirarle piedras al elefante para que el elefante se corriera”, recordó.

“Así como eso -agregó-, un montón de cosas", mencionó Fratto.

Situaciones como esta y otras registradas en Península Valdés y Bajo de los Huesos llegaron al ámbito judicial.

Fratto confirmó que intervinieron de oficio las fiscalías de Maltrato Animal de Puerto Madryn y Rawson y que “ya están identificados” algunos de los responsables de hechos con elefantes marinos ocurridos en Península Valdés.

"Tenemos que empezar a tener un poco más de empatía y entender que vamos a tener que convivir cada vez más con la fauna silvestre", enfatizó.