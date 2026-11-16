Lo encontraron en el fondo de la sede de una organización vecinal. Una zapatilla pudo ser la clave para determinar la identidad.

Horror en Esquel: habrían identificado quién era el hombre que apareció muerto y calcinado en un sommier.

La Policía del Chubut avanza en la investigación que comenzó este domingo cuando, a partir de un llamado de alerta, hallaron el cuerpo de un hombre calcinado, sobre un sommier, en un domicilio perteneciente a una organización vecinal de la ciudad de Esquel .

Las pesquisas iniciadas el mismo domingo habrían permitido identificar quién era el hombre, aunque todavía no hay datos concretos acerca de cómo se produjo su muerte ni si se trató de un hecho intencional.

El importante movimiento policial comenzó durante la mañana del domingo, tras un llamado de alerta recibido por la Policía de Esquel alrededor de las 8.

Efectivos policiales se trasladaron a una sede vecinal ubicada sobre la calle Carlos Gardel, en el barrio Ceferino Namuncurá, y, al llegar al lugar, confirmaron que en el fondo de la propiedad se encontraban los restos de un hombre, completamente quemados, sobre una cama tipo sommier.

Los agentes también advirtieron que el cuerpo exhibía lesiones profundas en las manos y los pies que, en apariencia, habían sido comidos por perros.

Barrio Ceferino Namuncurá, de Esquel, Chubut.

El hallazgo del cuerpo se produjo en el sector de fogones, en la parte trasera del domicilio, en un espacio abierto, sin cerramiento perimetral y con libre acceso desde el exterior.

La identificación de la víctima

A partir de la constatación, se puso en marcha un gran operativo con la participación de investigadores de la Policía, especialistas forenses y representantes del Ministerio Público Fiscal de Chubut -se hicieron presentes los fiscales Martín Robertson y Mónica Caveri.

Los primeros datos recabados permitieron establecer la presunción firme de que la víctima sería un hombre de 47 años, identificado de manera preliminar como Julio Raúl Curín.

Se trataría de una persona que realizaba trabajos como changarín, se alojaba informalmente en el lugar y, según trascendió en base a testimonios, tendría problemas de alcoholismo.

La hipótesis se basa en una identificación previa al episodio, que había sido realizada por personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) de la Policía, y en el hallazgo en el lugar de una zapatilla que sería de la persona apuntada como víctima.

En las primeras observaciones, los investigadores advirtieron que el cuerpo presentaba indicios claros de haber sido atacado por perros en las extremidades superiores e inferiores.

Más allá de eso, no se estableció de manera fehaciente qué sucedió durante las horas previas al hallazgo, cómo se quemó el cuerpo ni cuáles fueron las circunstancias que provocaron la muerte.

Tampoco informaron cuánto tiempo habría pasado desde el deceso ni si el hombre murió quemado o el fuego fue posterior.

Un lugar al que muchos entraban y salían

Los trabajos se enfocaron, en principio, en el sector del fondo de la propiedad, debido a sus características: completamente abierto, sin ninguna traba para el ingreso y egreso de la propia víctima o de una eventual tercera persona que haya estado relacionada con la muerte.

Fuentes policiales precisaron que el lugar era utilizado habitualmente por personas en situación de calle, para guarecerse.

Por lo pronto, se dispuso la intervención de efectivos de la Policía Científica y de la División Policial de Investigaciones de Esquel, para que llevaran adelante el relevamiento de la escena y la recolección de posibles elementos que permitieran orientar la búsqueda.

Asimismo, se convocó a un perito especializado en incendios, quien tendrá a su cargo el análisis de las condiciones en las que se produjo el fuego y la búsqueda de elementos que permitan establecer su origen.