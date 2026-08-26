"Fijate si me hacés zafar": un camionero quiso evitar los radares en la ruta con un insólito método

El conductor fue descubierto en la ruta por los agentes de Seguridad Vial. Todo quedó registrado en un video.

Los agentes descubrieron que las patentes delanteras y traseras estaban tapadas para eludir los radares.

Un camionero de 35 años fue sancionado después de que agentes de la Seguridad Vial descubrieran que intentaba evitar que los radares identificaran el vehículo, con un insólito método.

Todo pasó sobre la Ruta Nacional 9 , a la altura del kilómetro 152, en la zona bonaerense de San Pedro .

Allí, loa agentes descubrieron que el camión tenía un sistema para rebatir la patente delantera, en tanto que los dominios traseros del camión y el acoplado estaban cubiertos con barro. Cuando le informaron que le iban a poner una multa , el conductor intentó convencer a los agentes para que lo dejaran seguir camino.

La primera irregularidad apareció en el paragolpes delantero. La chapa estaba colocada sobre un sistema retráctil que permitía modificar su posición y dejarla fuera del alcance de las cámaras instaladas sobre la ruta.

Uno de los agentes descubrió la vivada y le preguntó al camionero por qué lo llevaba de esa manera. El hombre respondió que el dispositivo era “original” del vehículo, aunque el fiscalizador le señaló que tenía un agregado colocado sobre la patente.

El camionero utilizaba un sistema rebatible para ocultar la patente y evitar ser identificado por los radares. (Foto: captura de video/ANSV)

La inspección continuó en la parte trasera, donde encontraron que las chapas del camión y del acoplado estaban cubiertas con barro, pero no de manera uniforme: la suciedad impedía leer algunas letras y números.

Los agentes consideraron que las patentes traseras también habían sido ocultadas intencionalmente. El chofer debía limpiarlas antes de retomar el viaje, ya que ningún vehículo puede circular si sus dominios no se encuentran completamente visibles.

El camionero quiso evitar la infracción: no funcionó

Después de comprobar las tres irregularidades, los agentes le explicaron al conductor que circular con los dominios tapados constituye una falta grave. Y además le solicitaron el seguro y el resto de la documentación obligatoria. Pero el camionero intentó primero decir que el sistema delantero formaba parte del vehículo, aunque minutos después cambió su postura: reconoció que el fiscalizador tenía razón y comenzó a pedir que no le labraran el acta.

“Fijate si me hacés zafar”, dijo el camionero. El agente rechazó el pedido y le aclaró que no podía permitirle continuar en esas condiciones. El hombre entonces volvió a insistir y aseguró que transitaba todos los días por ese tramo.

La multa que deberá pagar el conductor

La Agencia Nacional de Seguridad Vial labró el acta y anticipó que la multa superará los 600 mil pesos. El monto es por una infracción grave contemplada por la Ley Nacional de Tránsito, ya que las chapas deben permanecer colocadas en los espacios correspondientes, sin alteraciones, agregados ni elementos que dificulten su lectura. La obligación también es para los acoplados y semirremolques.

Ocultar una patente permite eludir las fotomultas, pero también impide reconocer un vehículo involucrado en un choque, una fuga o cualquier otro hecho ocurrido sobre la ruta.

El camionero debió dejar las tres patentes en condiciones para poder continuar. Su pedido para evitar la multa no funcionó y la maniobra quedó documentada en el mismo video que registró todo el operativo.