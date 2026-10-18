Argentina se acerca al promedio regional en precios: cuánto cuestan los bienes y servicios frente al resto de Latinoamérica

El país quedó por encima de varios países, como Chile, Brasil, Colombia, Honduras y Ecuador, El último relevamiento del centro de investigación Fundar.

La baja sería por el menor ritmo de aumento de los precios de alimentos y el fin de la estacionalidad de las vacaciones de invierno.

Argentina volvió a ubicarse cerca del promedio latinoamericano de precios medidos en dólares , aunque la foto cambia drásticamente según el rubro y todavía conserva fuertes diferencias frente a las economías desarrolladas.

El último relevamiento del centro de investigación Fundar, publicado este mes con datos de julio, colocó el nivel general argentino en 98,3 puntos a nivel de precios frente a una base regional de 100. Eso significa que consumir en el país es 1,7% más barato que el promedio ponderado de América Latina , después de dos meses consecutivos de reducción de precios expresados en dólares.

Esto, sin embargo, dejó a la Argentina por encima de Chile, Brasil, Colombia, Honduras y Ecuador, aunque debajo de México, Costa Rica y Uruguay , el país más costoso de la región. El mapa internacional sobre el nivel de precios ampliaba mucho más las diferencias: mientras Argentina rondaba 98 puntos, Uruguay llegaba a 146, Francia a 149, Alemania a 156, Estados Unidos a 198, Suiza a 260 e Islandia encabezaba la comparación con 273.

Los precios argentinos medidos en dólares quedaron 74,4% por encima de enero de 2021 y el nivel calculado por Fundar permanecía 2,3% por encima del registrado cuando Javier Milei asumió la Presidencia, en diciembre de 2023. La dinámica tampoco fue lineal: entre octubre de 2025 y mayo de este año, Argentina acumuló un encarecimiento de 24% en dólares, mientras que durante junio y julio revirtió aproximadamente dos puntos porcentuales.

El IPC en Argentina

Según el informe, el resultado refleja la sensibilidad de estas comparaciones al tipo de cambio: en julio, el IPC argentino aumentó 2,1%, mientras el tipo de cambio oficial utilizado para la comparación avanzó 2,4%.

Agosto invirtió nuevamente la tendencia, ya que el IPC aumentó 1,7% y el dólar oficial solamente 1%, una relación que produjo un encarecimiento doméstico de aproximadamente 0,7% medido en moneda estadounidense. Septiembre reforzó esa señal: el INDEC informó el 13 de octubre una inflación mensual de 1,9%, mientras la cotización oficial cerró el mes apenas por encima del nivel de agosto, aunque todavía faltan los datos internacionales necesarios para reconstruir una comparación regional homogénea.

La ubicación cercana al promedio latinoamericano tampoco significa que Argentina sea uniformemente barata, ya que el desglose de la canasta muestra diferencias que superan ampliamente las observadas en el índice agregado. Los restaurantes alcanzaron 153 puntos en julio y la indumentaria llegó a 139, por lo que ambos capítulos quedaron como los más caros de América Latina.

Comunicaciones marcó 137 puntos y solamente quedó detrás de Costa Rica, mientras que Recreación alcanzó 121 y Equipamiento del hogar registró 107, también por encima de la referencia regional de 100.

Transporte, con 102 puntos, prácticamente coincidió con la media latinoamericana. La situación se invierte en otras partidas importantes del presupuesto familiar: Alimentos registró 97 puntos, Educación 92, Vivienda y servicios 90, Alcohol y tabaco 75 y Salud apenas 64. En consecuencia, el rubro sanitario argentino aparecía 36% por debajo del promedio regional, mientras comer en restaurantes resultaba 53% más costoso respecto de esa misma referencia y comprar indumentaria implicaba una diferencia de 39%.