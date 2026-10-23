Bullying en un colegio de Catamarca: confesó en redes la humillación a su compañera y aseguró disfrutarlo

La hostigadora relató en redes la humillación y el calvario que le ocasionó a su compañera. Además, es investigada por presunta difusión de imágenes íntimas.

Bullying: es abanderada de un colegio, le generó un brote psicótico a su compañera y dijo que lo "disfrutaba"

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El caso de una estudiante del Colegio Privado Pía Didoménico de Catamarca quedó bajo investigación judicial tras la denuncia por la presunta difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y los episodios de bullying que habría sufrido durante meses. La situación tomó repercusión pública luego de que se viralizara un video en el que otra alumna reconoció haber participado en agresiones contra la joven durante el viaje de egresados a Bariloche.

Los padres de la adolescente reclamaron medidas urgentes para garantizar su integridad física y emocional. En declaraciones al sitio Esquiú Play, describieron un deterioro en la vida cotidiana de su hija y cuestionaron las respuestas institucionales ante los hechos denunciados.

La primera investigación está a cargo del fiscal Penal Juvenil Guillermo Narváez y busca esclarecer la presunta producción y distribución de imágenes sexuales de una persona menor de 18 años. En ese expediente hay tres adolescentes imputados.

Las defensas cuestionaron la formulación de los cargos y presentaron planteos de nulidad al considerar que no se individualizaron suficientemente las conductas atribuidas a cada joven. La Justicia rechazó esos planteos, aunque uno de los abogados apeló la decisión.

El defensor Marcos Gandini sostuvo que no se habría acreditado que su representado recibiera o distribuyera el material. La investigación deberá determinar qué ocurrió y cuál fue la intervención de cada uno de los imputados.

En paralelo, la fiscal Paola González Pinto interviene en una segunda causa por los presuntos episodios de hostigamiento. Entre otros puntos, se busca establecer si participaron otros estudiantes y si las conductas denunciadas provocaron consecuencias que puedan encuadrarse legalmente como lesiones.

Las agresiones durante el viaje de egresados

La polémica se profundizó por un video publicado en Instagram por una estudiante de sexto año del mismo colegio, quien relató situaciones de maltrato durante el viaje a Bariloche, realizado entre el 3 y el 11 de octubre.

En la grabación, la joven contó que arrojó el contenido de un vaso sobre la cabeza de su compañera y describió las burlas posteriores sobre su cuerpo y apariencia física. También reconoció: “Nosotras no parábamos” y “Yo lo estaba disfrutando”.

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El registro llegó a la asesora de menores, que presentó la denuncia correspondiente. Según las publicaciones en medios catamarqueños, dos de los adolescentes investigados por el material íntimo participaron del viaje, mientras que el tercero no lo hizo.

La familia cuestionó que las restricciones impuestas a los involucrados fueran levantadas pocos días antes de la partida. “Las medidas de coerción fueron impuestas de manera irregular... se impusieron esas medidas de restricción, pero después fueron levantadas dos o tres días antes del viaje a Bariloche”, sostuvo la madre.

El impacto en la adolescente y el reclamo familiar

El padre describió un cambio profundo en la vida de su hija y aseguró que dejó de realizar actividades cotidianas. “Nuestra niña era una chiquita normal y feliz, que estudiaba bien, tenía un montón de amigas, salía de fiesta, hacía gimnasio, aprendía a manejar el auto y tenía su propia independencia. Dejó de hacer todo; dejó de tener vida”, manifestó.

También relató que, tras regresar a clases, la adolescente sufría episodios de angustia, vómitos y dolores de panza. Según su testimonio, la familia recibió una evaluación que detectó indicadores de ideación suicida, lo que incrementó su preocupación por el estado emocional de la joven.

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Los padres reclaman que se esclarezcan los hechos y que se adopten medidas concretas para evitar nuevas situaciones de hostigamiento.

Por su parte, el Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca solicitó al colegio un informe sobre lo ocurrido, las medidas adoptadas y un plan de protección y continuidad pedagógica.

Las dos causas continúan en trámite. Mientras la Justicia analiza las pruebas y las responsabilidades individuales, la condición de imputados no implica una condena. La preservación de la intimidad de la adolescente y de los demás jóvenes involucrados también resulta central para evitar una mayor exposición.