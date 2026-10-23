Para la próxima temporada, el fenómeno de El Niño podría alterar los planes de muchos turistas. ¿Habrá más lluvias de lo habitual?

Vacaciones 2027 | Así estará el clima en la Costa Atlántica para verano: ¿con más lluvia de lo habitual?

En medio de una primavera que llegó con temperaturas más bajas de lo habitual y lluvias tan intensas como sorpresivas producto del fenómeno climático conocido como El Niño , muchos ya comienzan a preguntarse cómo será el verano 2027 en materia climática. Este factor es clave para quienes tengan planes de irse de vacaciones a lugares como la Costa Atlántica.

Desde Mar del Plata hasta Pinamar , Villa Gesell , San Bernardo y otras localidades costeras, miles de turistas se preguntan si el próximo año podrán disfrutar de días soleados, temperaturas agradables y jornadas ideales para la playa y el mar. La respuesta, por ahora, genera más dudas que certezas .

Lo que se sabe hasta el momento es que El Niño continuará durante el último trimestre de este año, con un posible fortalecimiento y un pico de intensidad esperado para diciembre . De acuerdo a las predicciones, el fenómeno podría mantener sus efectos sobre las lluvias y tormentas hasta marzo de 2027 , justamente coincidiendo con el período de vacaciones de verano.

La Costa Atlántica, uno de los lugares favoritos de los argentinos para vacacionar.

Cómo estará el clima en la Costa Atlántica en el verano 2027

En la Argentina, El Niño suele asociarse con mayores probabilidades de precipitaciones superiores a las normales en determinadas zonas, especialmente en sectores del centro y el este del país. Durante el verano, la Costa Atlántica bonaerense, ya presenta condiciones propicias para la formación de tormentas.

Sin embargo, los pronósticos estacionales difundidos en octubre de 2026 señalan para la provincia de Buenos Aires un escenario de precipitaciones superiores a los valores habituales, con el ingreso de distintos sistemas atmosféricos que podrían generar más jornadas inestables, lluvias de intensidad variable y períodos de actividad eléctrica.

En cuanto a la temperatura, los meses de diciembre, enero y febrero corresponden al período más cálido del año en la provincia de Buenos Aires. Pero las condiciones pueden cambiar de una semana a otra debido al ingreso de aire frío, los vientos y la circulación atmosférica.

Para este verano, se esperan más lluvias de lo habitual.

¿Es recomendable irse de vacaciones a la Costa Atlántica este verano?

La evolución de El Niño durante el verano será determinante para evaluar las condiciones que encontrarán los turistas entre diciembre y marzo próximo. Mientras tanto, hasta que no se publiquen y actualicen las perspectivas oficiales para el inicio del 2027, no se puede confirmar que habrá una cantidad determinada de días lluviosos o con temperaturas distintas a años anteriores.

Por ello, quienes piensen en vacacionar en la Costa Atlántica, no hay motivos de momento para cambiar de idea. La posibilidad de un verano más lluvioso no significa que las playas vayan a permanecer bajo la lluvia durante toda la temporada ni que los visitantes no puedan disfrutar del mar. Además, la distribución de las lluvias puede ser irregular. Mientras una localidad registra precipitaciones, otra situada a pocos kilómetros puede conservar mejores condiciones.

De todos modos, se recomienda planificar el viaje con cierta flexibilidad para contar con la capacidad de reorganizar algunas actividades por tormentas, lluvias intensas o jornadas con nubosidad persistente. Quienes buscan combinar playa, gastronomía, paseos comerciales, espectáculos y excursiones pueden encontrar alternativas incluso cuando el tiempo no acompañe.

Pese a los pronósticos, no hay motivos para no elegir la Costa Atlántica para vacacionar.

Qué es El Niño y por qué afecta al clima

El Niño es un fenómeno natural que se produce cuando las temperaturas de la superficie del Pacífico ecuatorial se mantienen por encima de los valores habituales durante un período prolongado. Ese calentamiento altera la circulación de los vientos y la distribución de las lluvias, con efectos que varían según la región.

En condiciones normales, los vientos soplan de este a oeste a lo largo del Ecuador, empujando aguas cálidas superficiales hacia Asia y permitiendo que aguas frías emerjan cerca de las costas de Sudamérica. Cuando "El Niño" aparece, esos vientos se debilitan o invierten, permitiendo que el agua cálida se desplace hacia el este, acercándose a las costas americanas. Este cambio altera los patrones de lluvia alrededor del planeta.

Para Argentina, suele traducirse, durante la primavera y el verano, en un aumento de las precipitaciones en el noreste y el centro del país, favoreciendo la producción agrícola, aunque también incrementando el riesgo de inundaciones.