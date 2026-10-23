Intentaron entrar por la fuerza a la Casa Rosada: detuvieron a tres personas y un funcionario resultó herido

El episodio ocurrió este viernes por la tarde y derivó en un operativo de seguridad. El funcionario lesionado fue trasladado de manera preventiva.

Un importante operativo de seguridad se desplegó este viernes por la tarde en las inmediaciones de la Casa Rosada , luego de que tres personas intentaran ingresar por la fuerza al edificio gubernamental. El episodio terminó con la detención de los involucrados y un funcionario de la Casa de Gobierno debió recibir asistencia médica tras resultar lesionado durante un forcejeo.

De acuerdo con los primeros reportes y la información publicada por la Agencia Noticias Argentinas, efectivos de la custodia presidencial y de las fuerzas de seguridad intervinieron para reducir a los sospechosos y controlar la situación en uno de los sectores de acceso a la sede del Poder Ejecutivo nacional.

Durante el procedimiento se produjo un forcejeo que dejó con lesiones al funcionario responsable de la intendencia y la coordinación operativa de la Casa de Gobierno. Ante esa situación, fue trasladado de manera preventiva al Complejo Médico Churruca-Visca para recibir atención médica.

Los tres sospechosos fueron reducidos y detenidos en el lugar por el personal de seguridad. Mientras avanzaban las primeras actuaciones, los investigadores comenzaron a analizar las circunstancias del intento de ingreso y los elementos vinculados con las personas involucradas.

Las inscripciones en una prenda, bajo investigación

Entre los datos preliminares que trascendieron se encuentra la presencia de una prenda con inscripciones alusivas al sacerdote Paco Olveira y a una agrupación denominada "Los 12 apóstoles". Los posibles vínculos, las características de esa organización y las motivaciones de los involucrados forman parte de las cuestiones que buscan esclarecer los equipos de seguridad.

También se indicó que entre los participantes había personas travestidas. Por el momento, la información disponible no permite establecer qué relación tendría ese dato con el intento de ingreso ni cuál habría sido el motivo de la acción.

Reforzaron la seguridad en la Casa Rosada

Tras el incidente, las fuerzas federales incrementaron los patrullajes y los controles en el perímetro y los principales accesos de la Casa Rosada, ubicada en Balcarce 50, en la ciudad de Buenos Aires.

El operativo se mantuvo bajo especial atención debido a la relevancia institucional del edificio y a la necesidad de garantizar la seguridad en sus inmediaciones. La investigación deberá determinar cómo se desarrolló el intento de ingreso, cuál fue la participación de cada uno de los detenidos y qué motivaciones tuvieron para intentar acceder por la fuerza a la sede gubernamental.