La historia de Manuel Álvez, el argentino más longevo que murió cuatro días antes de cumplir 119 años

Manuel vivía con su familia y obtuvo su DNI después de un siglo. Qué se sabe sobre su muerte.

Manuel Moisés Álvez murió este jueves en su casa, y era uno de los hombres más longevos de Argentina. Tenía 118 años y había obtenido su DNI después de un siglo.

Tras el aviso que recibió la Policía de Misiones cerca de las 12.40, agentes de la Comisaría Segunda se acercaron a la vivienda y solicitaron la intervención de un médico policial.

Allí el profesional constató el fallecimiento de Manuel y confirmó que fue debido a un paro cardiorrespiratorio no traumático, con una data estimada de entre tres y seis horas previas.

Debido a la situación, el médico no consideró necesaria una autopsia, y luego de las actuaciones correspondientes, la Justicia autorizó la entrega del cuerpo a la familia para el sepelio.

Álvez trabajó abriendo caminos entre San Vicente y El Soberbio y conservó su afición por la armónica en sus últimos años (Foto: Gentileza / Infobae)

Las dudas sobre su verdadera edad

Aunque distintas publicaciones lo presentaban como el hombre de mayor edad de Argentina, no contaba con una certificación independiente que acreditara ese récord. Los 118 años se desprenden de la fecha asentada en su documento.

Manuel vivía en la zona rural de San Vicente, en Misiones, y falleció a cuatro días de cumplir 119 años. Su DNI consignaba el 26 de octubre de 1907 como fecha de nacimiento, por lo que tenía 118 años.

Pero recién a los 114 años consiguió su primer documento, después de más de un siglo sin una inscripción formal que le permitiera tramitar una jubilación o acceder a cobertura social.

Trabajó en el campo, hizo changas y ayudó a abrir caminos a fuerza de hacha en la región donde vivió. Sus últimos años transcurrieron al cuidado de su familia, con la armónica como uno de sus pasatiempos y una rutina que su sobrina nieta describía como tranquila.

Su familia relató que nació en Colonia Aurora y que se ganó la vida como changarín. Entre los trabajos que hizo estuvo la apertura de caminos entre San Vicente y El Soberbio, una tarea para la que utilizaba el hacha.

“Fue un hombre que trabajó mucho, muy duro”, recordó Rodríguez en 2022. En ese relato lo describió como una persona tranquila, de buen apetito y aficionada a la música; si dormía de día, podía pasar parte de la noche tocando y cantando.

Policías de San Vicente lo sorprendieron con una torta y un regalo por sus 115 años, en octubre de 2022; ese homenaje dio a conocer su historia (Foto: Gentileza / Infobae)

Álvez pasó sus últimos años junto a su familia en una zona rural de San Vicente. En la localidad era conocido por su avanzada edad y por una vida marcada por las costumbres sencillas y el trabajo rural.

El DNI que llegó después de un siglo

Álvez recibió su primer DNI el 12 de enero de 2022, meses antes de cumplir 115. La gestión se realizó mediante el programa Indocumentado Cero, destinado a regularizar la situación de personas cuyos nacimientos no habían sido registrados.

Hasta entonces, la falta de documentación le había impedido acceder a beneficios previsionales y dificultaba la cobertura de sus necesidades cotidianas. Su sobrina nieta, Liliana Rodríguez, contó por aquella época que el trámite le permitió obtener una obra social y ayuda para sus cuidados.

La familia recordó que parte de sus papeles se perdió cuando se incendió la casilla en la que había vivido, otro episodio de una historia atravesada por las dificultades para acreditar su identidad ante el Estado.