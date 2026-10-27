La China Ansa fulminó a Nora Colosimo tras ser vinculada con Pablo Migliore

La China Ansa cuestionó a la madre de Wanda Nara por difundir un rumor sobre Pablo Migliore y aseguró que todavía espera una disculpa.

Fuerte cruce entre China Ansa y Nora Colosimo después de que la periodista manifestara su enojo por una publicación que la vinculó sentimentalmente con Pablo Migliore. El episodio se originó a partir de un enigmático que compartió la madre de Wanda Nara y terminó generando repercusiones tanto en el ámbito mediático como en la vida privada de los protagonistas.

La conductora de Telefe no ocultó su malestar y cuestionó la manera en que se difundió la información , al considerar que no hubo una consulta previa para verificar su veracidad .

Durante un móvil televisivo, la periodista expresó su desconcierto por haber quedado involucrada en la versión: “ Pregunto de verdad, ¿qué le pasó? ¿Por qué conmigo? ”, lanzó, visiblemente molesta. Además, recordó el momento en el que se enteró de la publicación y describió el impacto que le generó mientras compartía una tarde con su familia. “ Me cagó la vida. Lei que estaba hablando de mí con un enigmático en el que yo era la única que cumplía los requisitos ”, relató.

Uno de los principales cuestionamientos de Ansa estuvo relacionado con la falta de una consulta antes de publicar el rumor: “Mínimamente, esperaba un mensaje de Nora preguntándome que quería chequear la información. Ese es el laburo que le faltó hacer”, sostuvo. Con ironía, también cuestionó los motivos detrás de la publicación: “Ella se levantó y dijo, ‘¿a quién le puedo cagar la vida hoy?’ Es una locura, no sé por qué”.

Qué dijo Wanda Nara y cómo resolvieron el malentendido

En medio de la controversia, la conductora se encargó de diferenciar el accionar de Wanda Nara del de su madre. Según explicó, la empresaria se comunicó con ella para preguntarle por lo sucedido apenas tomó conocimiento de la situación: “Ella se tomó el trabajo de escribirme y preguntarme, automáticamente. Por eso, ella es la número uno”, señaló Ansa.

La periodista indicó que ambas pudieron conversar y aclarar el malentendido, aunque mantuvo su reclamo hacia Colosimo: “Hablamos, solucionamos. Ese laburo lo tiene que hacer el que publica la información, su mamá. Sigo esperando las disculpas”, afirmó.

La conductora también hizo hincapié en las consecuencias que, según contó, tuvo la difusión del rumor en su entorno personal: “Estas son las consecuencias de una persona que tuvo ganas de publicar algo sin confirmar y arruinarle la tarde a dos parejas”, sentenció. Ansa está casada con el exfutbolista Diego Mendoza y es madre de India y Rafael.

Pablo Migliore rompió el silencio y explicó cómo está su familia

A diferencia de la periodista, Pablo Migliore eligió mantener un perfil más tranquilo frente a la repercusión del episodio. El exarquero minimizó el conflicto y aseguró que mantiene una buena relación con Ansa, incluso con contacto entre sus respectivas familias: “Yo estoy tranquilo porque me llevo bárbaro con la China y de hecho habla hasta con mi señora. Por ese lado yo estoy re tranquilo”, explicó. Además, indicó que habló tanto con su esposa como con la conductora para despejar cualquier posible malentendido relacionado con la publicación.

El enigmático que desató la polémica

El conflicto comenzó cuando Colosimo publicó un enigmático en el que describía a una participante “asiática” y “reciente mamá”, vinculada con un “deportista”. Las referencias apuntaban, según la interpretación que circuló, a la China Ansa y a Migliore, quienes habían coincidido en una salida de participantes de MasterChef Celebrity, el ciclo de Telefe.

La publicación no incluía una confirmación de los involucrados y posteriormente fue eliminada. Sin embargo, el episodio generó el enojo de la periodista, que cuestionó la difusión de información sin verificar.