Roberto Peña sorprendió con su imitación de Robbie Williams en el debut de Dale Match y desató carcajadas

El humorista sorprendió a Marcelo Tinelli con una caracterización de Robbie Williams, en un sketch que combinó música, archivo y bromas sobre su regreso.

El regreso de Marcelo Tinelli a la conducción de un programa de entretenimiento tuvo música, humor y varios guiños a su trayectoria televisiva. En el estreno de Dale Match, el conductor compartió la mesa con Anita Martínez, Carito Müller y Baulo , en una propuesta que combinó la actualidad con anécdotas y momentos descontracturados.

Uno de los segmentos más destacados de la primera emisión llegó con una aparición inesperada que remitió a una de las visitas musicales más comentadas de las últimas semanas. Con una interpretación que mezcló canciones, frases en inglés y chistes improvisados, Roberto Peña se puso en la piel de una estrella internacional y protagonizó un divertido intercambio con Tinelli.

El humorista ingresó al estudio caracterizado como Robbie Williams , con peluca y tatuajes , mientras interpretaba parte de “Feel”. La escena hizo referencia al reciente regreso del cantante británico a la Argentina, donde se presentó los días 1, 2 y 4 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, con localidades agotadas en las tres funciones.

Antes de su entrada, Tinelli presentó al supuesto artista como “una de las estrellas más importantes que ha pasado por la Argentina”. Sin embargo, la entrevista quedó rápidamente en segundo plano cuando el personaje continuó cantando pese a los intentos del conductor por comenzar la charla: “Le dije que viniera a hablar, pero bueno”, comentó Tinelli, mientras Peña seguía con su actuación.

Luego, el falso Robbie saludó al público con un “Hello, Argentina” y alternó fragmentos musicales con respuestas improvisadas que alimentaron el humor del sketch. Anita Martínez, Carito Müller y Baulo también participaron del intercambio con comentarios sobre la apariencia del invitado y su particular manejo del idioma inglés.

El recuerdo de Videomatch y las bromas sobre el paso del tiempo

La imitación dio lugar a una referencia a la historia televisiva de Tinelli. El conductor le preguntó al personaje si recordaba una visita anterior de Robbie Williams a Videomatch, pero Peña respondió con ironía y puso en duda que estuviera frente a la misma persona que había conocido dos décadas atrás: “¿Sos el mismo tipo?”, preguntó desde su personaje, en una escena que permitió al conductor bromear sobre los años transcurridos: “Era mi hijo aquel”, respondió Tinelli cuando el falso cantante manifestó sus dudas.

El segmento también incluyó referencias a Amalia Granata y a supuestos tatuajes. Uno de los momentos más llamativos llegó cuando Peña mostró una inscripción ficticia con la frase “Se busca conductor joven”, una provocación que Tinelli aprovechó para sumar otro chiste sobre su regreso a la televisión.

Cómo fue el debut de Dale Match

La primera emisión de Dale Match comenzó al ritmo de “Costumbres argentinas”, de Los Abuelos de la Nada, y continuó con el histórico saludo de Tinelli: “Buenas noches, América”. El conductor reconoció que tuvo que hacer memoria para recuperar esa frase frente a las cámaras. El programa se presentó como un espacio para repasar las noticias del día a través de comentarios, música, humor y conversaciones entre los integrantes de la mesa. “Este es un programa para repasar las noticias del día”, explicó Tinelli al describir la dinámica del ciclo.

Además, anticipó que habrá notas en la calle, participación del público y oportunidades para talentos desconocidos, con el regreso de una propuesta asociada a VideoMatch: “30 segundos de fama”. El estudio contó con público y con intervenciones del equipo técnico, que también se sumó a las conversaciones.

Anita Martínez tuvo una presentación destacada al repasar aspectos de su trayectoria artística y su paso por los certámenes conducidos por Tinelli, mientras que Carito Müller y Baulo aportaron momentos musicales y humorísticos. Diego Castro no estuvo presente en el estreno debido a una función teatral, aunque su ausencia se convirtió en motivo de broma. Se espera que se incorpore en las próximas emisiones, al igual que Pachu Peña, quien participará dos veces por semana.