FAL: el costo fiscal de los fondos para despidos será equivalente a 744.000 jubilaciones

Los fondos creados por la reforma laboral para financiar despidos de las empresas se pondrán en marcha el 1 de diciembre.

El Fondo de Asistencia Laboral ( FAL ), que comenzará a sumar recursos desde el 1° de diciembre, generará una merma en la recaudación de la Seguridad Social de $4.29 billones equivalentes a unos u$s2.785 millones, durante su primer año de vigencia, entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027. La cifra representa el financiamiento para 744.000 jubilaciones.

Así lo revela un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que detalla el impacto financiero de esta herramienta sobre las cuentas públicas y su dimensión en términos de prestaciones previsionales.

El informe recuerda que el FAL se nutre de una contribución patronal del 2,5% para las MiPyMEs, y del 1% para el resto de las grandes empresas privadas.

Al no constituir un costo adicional para los empleadores —ya que se detrae directamente de las contribuciones que actualmente financian al SIPA, al PAMI, al Fondo Nacional de Empleo y a las Asignaciones Familiares—, todo su ingreso representa una pérdida directa de recursos para el sistema previsional.

En el segundo año de implementación, la merma trepará a $4.66 billones (u$s3.024 millones), acumulando en 24 meses una caída en la recaudación de $8.96 billones (u$s5.809 millones ambos períodos). En promedio, la herramienta detrae unos 373.392 millones de pesos mensuales, con picos marcados en los meses de liquidación de aguinaldo.

¿Cuántas jubilaciones mínimas representa?

El análisis del CEPA lo traduce en cantidad de haberes mínimos. Tomando el valor de la jubilación mínima de noviembre de 2026 —fijada en $444.027,73, que con trece pagos anuales incluyendo el aguinaldo totaliza $5.772.360—, el costo del primer año equivale a 744.300 jubilaciones mínimas anuales.

Si se computa adicionalmente el bono de $70.000 en los doce meses (elevando el haber anual a $6.612.360), la equivalencia se ubica en 649.800 haberes. Para el segundo año, la cifra trepará a unas 808.100 jubilaciones mínimas sin bono, o 705.500 contemplando el refuerzo.

Comparación con las nuevas altas de jubilados

El estudio de CEPA advierte que el agujero fiscal del primer año del FAL (744.300 jubilaciones mínimas) supera por más de tres veces y media la cantidad de nuevos beneficiarios esperados para 2027.

De acuerdo con proyecciones basadas en el Presupuesto 2027 y la dinámica reciente del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se estiman unas 200.000 nuevas jubilaciones para el próximo año, una cifra considerablemente menor a los registros de años anteriores (424.984 altas en 2024 y 338.553 en 2025).

Finalmente, el informe destaca que los USD 2.785 millones que el sistema dejará de percibir en los primeros doce meses representan el 7,2% de la recaudación total de la Seguridad Social registrada en los últimos doce meses previos (medida en unos USD 38.527 millones).