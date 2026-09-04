Escándalo en la Fórmula 1: Flavio Briatore estalló contra la FIA y McLaren

El jefe del equipo que integra Franco Colapinto cuestionó la decisión de quitarle el podio a Pierre Gasly en el GP de Mónaco.

La decisión que le quitó a Pierre Gasly el podio del Gran Premio de Mónaco abrió un fuerte conflicto político dentro de la Fórmula 1 . Flavio Briatore , líder de Alpine , apuntó directamente contra McLaren durante una conferencia de prensa de la FIA y cuestionó la independencia de uno de los jueces que participó en el fallo.

El dirigente italiano no centró su descargo solo en la sanción deportiva, sino en la composición del tribunal que resolvió el caso. “Esto es muy injusto. Pero, ya sabes, aceptamos la decisión, aunque lo que resulta muy extraño es que hubiera cuatro jueces en el panel”, comenzó Briatore , antes de elevar el tono de sus acusaciones.

Luego señaló a Filippo Marchino , integrante del Tribunal Internacional de Apelaciones, y lo vinculó con McLaren , uno de los equipos que había apelado la decisión favorable a Alpine . “Uno de los jueces actuó como un fiscal. Eso no es un gran problema. El problema es que tiene una estrecha relación con la empresa McLaren”, sostuvo.

Briatore fue todavía más lejos y aseguró que tenía elementos para respaldar su acusación. “Tenemos una bonita foto de este tipo en un discurso para McLaren en 2018 en MSO, Beverly Hills”, afirmó. Después agregó: “Tiene una fundación, se llama One Drop, y McLaren le donó dos o tres autos McLaren. Esto fue bastante injusto. Uno de los jueces estaba vinculado con un equipo que estaba reclamando contra nosotros”.

La acusación generó una respuesta inmediata de Andrea Stella, jefe de McLaren, que estaba sentado en la misma conferencia. En un primer momento, el italiano intentó no entrar en el cruce personal y llevó la discusión hacia el fallo deportivo. “Mi reacción se refiere a la decisión de la Corte Internacional de Apelaciones. Si queremos hablar de eso, con gusto daré mi opinión”, dijo.

Stella defendió la apelación presentada por su equipo y remarcó que el objetivo era aclarar la aplicación del reglamento. “Presentamos una apelación porque queríamos asegurarnos de que se buscara esa claridad”, explicó. Además, sostuvo que el reclamo no se limitaba a los puntos en juego, sino a la “igualdad y la equidad deportivas”.

Briatore interrumpió ese argumento y volvió a insistir con el supuesto conflicto de intereses. “Lo que es injusto es que un juez estuviera vinculado con McLaren. Eso es injusto. Normalmente, un juez debe ser independiente, por completo”, lanzó. Luego añadió que Marchino “se comportó de manera muy desagradable durante la audiencia, actuando como un fiscal”.

El fuerte cruce con McLaren

Ante la insistencia de Briatore, Stella respondió con dureza y defendió la reputación de McLaren. “Me parece que el hecho de que esta conferencia tome este rumbo es bastante insultante para McLaren, para la reputación de un equipo que merece mucho respeto”, señaló.

El jefe de la escudería británica también dejó una advertencia directa. “Si alguien hace este tipo de acusaciones, que parecen bastante graves, tendrá que asumir la responsabilidad de lo que dice en un foro público”, afirmó. Para Stella, el proceso ante el Tribunal Internacional de Apelaciones se llevó adelante “con los más altos estándares”.

El conflicto nació por el resultado del Gran Premio de Mónaco. Gasly había sido sancionado durante la carrera, Alpine reclamó por un error de medición y luego el francés recuperó el tercer puesto. Sin embargo, McLaren y Red Bull apelaron la decisión y el tribunal resolvió quitarle nuevamente el podio, por lo que el piloto de Alpine cayó al séptimo lugar.

La resolución también golpea fuerte en el Campeonato de Constructores. Alpine perdió nueve puntos que pueden ser determinantes en su pelea con Racing Bulls, una diferencia deportiva que además tiene impacto económico directo en el reparto de premios de la Fórmula 1.