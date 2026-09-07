Un piloto rescató a otro entre las llamas y le salvó la vida: el heroico gesto que lo convirtió en 'superhéroe'

Ocurrió tras un accidente en el Circuito Internacional de Shangái, durante la Carrera 1 del China GT. El agradecimiento del piloto rescatado por el gesto que le "debe la vida".

El mundo del automovilismo vivió este domingo un hecho preocupante registrado en el Circuito Internacional de Shanghái , por el China GT , que recorrió el mundo por el increíble gesto heroico de un piloto hacia otro cuando un auto de carrera se incendiaba por completo luego de un choque en medio de la prueba.

Todo ocurrió en la Carrera 1 del campeonato mencionado. Loek Hartog , piloto neerlandés que conduce un auto de la marca Porsche , completaba la prueba en el circuito con normalidad hasta que vio que a un costado había un Ferrari envuelto por llamas demoledoras que estremecieron a todos.

Sin dudar un segundo, se bajó de su auto y corrió a toda velocidad hacia el automóvil de competición para asistir a Ollie Millroy , quien estaba a bordo del auto que se incendió inmediatamente tras ser impactado por dos autos que, peleando la posición, se despistaron y terminaron chocando en un costado del auto de la marca italiana.

Ante esta situación, Hartog paró su auto, se acercó y vio que el británico Millroy estaba inmóvil en la cabina del auto de competición. Intentó entrar por el costado del del conductor, no pudo por las llamas, y luego probó por la puerta lateral opuesta. Pudo abrirla y agarró un extintor que llevaba un comisario que estaba llegando al accidente para asistir.

A serious crash at the China GT Championship in Shanghai last weekend left a driver in fire. Fellow competitor stopped mid-race and risked his life to pull him from a burning car. Respect to this hero: Dutch racer Loek Hartog. pic.twitter.com/SYTNjRZYhs — China Biz Buzz (@ChinaBizBuzz88) September 7, 2026

En una maniobra rápida, lo desabrochó del cinturón, lo tomó con fuerza y lo sacó de la cabina evitando un accidente fatal que podría haber terminado con la vida del piloto accidentado. Tan solo 49 segundos tardó en eyectarlo del lugar, como si fuera un profesional de rescate.

Luego de esta situación y con los ánimos más calmos, Millroy fue derivado al hospital.

El agradecimiento de Milroyg a su 'héroe'

“Esta noche sigo vivo exclusivamente gracias a un hombre, Loek Hartog, que se detuvo de inmediato, sin que hubiera comisarios de pista ni bomberos a la vista, y arriesgó su propia vida para sacarme del coche”, afirmó Millroy. El piloto sostuvo que no recuerda lo ocurrido desde los 30 segundos previos al accidente hasta una hora después. “Recordaré su increíble acto de valentía por el resto de mi vida. Algún día contaré esta historia a nuestros tres hijos y también a sus ojos Loek será el mayor superhéroe de la historia”.

“Esta noche estoy aquí tumbado con cinco costillas rotas, la clavícula fracturada, una mano y un dedo fracturados y un pulmón contusionado, pero podría haber sido mucho peor. Gracias, Loek.Te debo la vida por tu gesto altruista de hoy”, cerró.

El comunicado de Hartog tras la visita al hospital

“Gracias a todos los que se han puesto en contacto conmigo después de lo ocurrido. Lo que presencié en la Carrera 1 fue aterrador, y estoy increíblemente aliviado de saber que Ollie está bien”, dijo el piloto que rescató a su par.

A su vez, reveló: “Cuando vi un coche envuelto en una gran bola de fuego delante de mí, no hubo realmente una decisión que tomar. Por lo que pude ver, naturalmente creí que el piloto no podía salir por sí solo, así que me detuve, me bajé y me acerqué al coche. Nunca tuve ninguna duda”.

“Fue aterrador y hubo momentos en los que no sabía si alguna vez lograría sacar a Ollie. Pero no se trata de lo que hice, estoy seguro de que muchas personas, en mi posición, habrían reaccionado exactamente de la misma manera”, sumó en su relato.

Las críticas de una piloto sobre la falta de rapidez de quienes deben accionar ante accidentes

Más allá de destacar la acción de Hartog, la piloto Yin Yu Chen, compañera de Millroy en AAI Motorsports, apuntó contra el protocolo de accidentes que, en su opinión, tardó en accionar: “Durante aproximadamente un minuto y medio, Ollie permaneció solo en el coche sin ninguna intervención inmediata de los bomberos o de los servicios de auxilio. No había comisarios de pista, ni ambulancias, ni ningún tipo de ayuda para apagar el incendio o socorrer al piloto”, dijo según el Motorsport.

“Visto el modo en que el accidente de hoy fue gestionado por los organizadores, el equipo y yo hemos decidido retirarnos del campeonato y no participaremos en ningún otro evento del China GT”, confirmó.