Internaron a Rubén Rada y preocupa su estado de salud

El cantante uruguayo de 83 años permanece internado y en observación. Por el momento no difundieron parte médico oficial.

El talentoso Rubén Rada debió ser internado de urgencia y permanece bajo observación médica para monitorear su cuadro de salud. El uruguayo de 83 años se encuentra en observación y, aunque no hay un parte médico oficial, la información que trascendió refiere a un diagnóstico de neumonía bilateral.

No es la primera vez que el músico atraviesa complicaciones de salud ya que en 2015 fue sometido a una angioplastia coronaria, intervención de la cual logró recuperarse para retomar su carrera.

La noticia de la actual internación tomó fuerza tras la publicación inicial en medios de comunicación uruguayos y rápidamente se replicó en la Argentina. Los seguidores del artista se mantienen en alerta ante las novedades que pudieran surgir en las próximas horas sobre el parte médico.

Hace apenas unos días, el músico había lanzado un nuevo ciclo titulado ¿Quién va a cantar?, disponible a través de YouTube.

En dicho espacio, Rada reúne a artistas de diversos géneros para compartir encuentros musicales, demostrando su vigencia creativa. Este proyecto es solo una muestra de la actividad constante que el músico mantiene a pesar de su edad.

Además, el compositor se encontraba enfocado en los preparativos para el regreso de Tótem, la emblemática agrupación que impulsó a comienzos de la década de 1970. El grupo tiene programados dos conciertos para el mes de octubre en la Sala Zitarrosa de Montevideo.