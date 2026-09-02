La emblemática canción Quimey Neuquén llegó al Gran Rex de la mano de La Delio Valdez y un artista de la región

La icónica melodía fue entonada por un cantante de la región. Quién es y por qué eligió este tema.

Una de las canciones más emblemáticas de la Patagonia llegó a l Teatro Gran Rex. El artista rionegrino Emanuel Ayala interpretó “ Quimey Neuquén ” junto a La Delio Valdez , en el marco del regreso de la reconocida orquesta al histórico escenario porteño.

La participación del músico oriundo de General Roca quedó registrada en las redes sociales de la banda, que compartió un fragmento de la interpretación y destacó especialmente la presencia del artista patagónico.

“Una versión de Quimey Neuquén interpretada por el gran Emanuel Ayala que vino desde la Patagonia para hipnotizar a todo el Gran Rex con su tremenda voz, ¡¡te queremos Ema!!”, escribió la banda.

Ayala también respondió públicamente a la publicación y expresó su emoción. “Gracias Delio inmensa por este momento, por cada ser que obra en amorosidad para que las cosas sucedan. Gracias por elegir este tema emblema patagónico para semejante evento. Me guardo en el corazón muchos detalles e infinitos aprendizajes. Abrazo inmenso a cada uno/a”, manifestó el músico.

Por qué eligió esta canción

La elección de “Quimey Neuquén” no fue casual. Antes de su presentación, Ayala contó la historia que lo une con la canción y reveló que su primera interpretación junto a La Delio Valdez había ocurrido meses atrás, en Cipolletti, atravesando un difícil momento familiar.

“El día 14 de marzo compartimos junto a La Delio Valdez por primera vez en Cipolletti. En ese momento mi mamá estaba transitando una situación de salud muy grave y La Delio me invita y juntos hicimos un rezo comunitario en una canción que fue un mantra para ese entonces, que es de Milton Aguilar y de Marcelo Berbel, que se llama Quimey Neuquén”, relató.

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Meses después llegó una nueva invitación. Esta vez, el escenario sería el Gran Rex, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, y la propuesta fue volver a interpretar aquella misma obra.

“Tiempo después, acá ya en agosto y en la Ciudad de Buenos Aires, nada más ni nada menos que en el Gran Rex, surge de nuevo esta invitación de venir a compartir este tema, de venir a alzar este rezo, de venir a poner la palabra como intención y a interpretar esta obra, un emblema para la música patagónica”, expresó Ayala. “Tiempo después, acá ya en agosto y en la Ciudad de Buenos Aires, nada más ni nada menos que en el Gran Rex, surge de nuevo esta invitación de venir a compartir este tema, de venir a alzar este rezo, de venir a poner la palabra como intención y a interpretar esta obra, un emblema para la música patagónica”, expresó Ayala.

La presentación adquirió además un significado particular por su coincidencia con el Día Mundial del Folklore. “Se une este Día Mundial del Folklore, se une la Patagonia y toda la magia que en estas cosas habita”, reflexionó el cantante antes de subir al escenario.

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Quimey Neuquén, una canción emblema de la Patagonia

“Quimey Neuquén” es una de las obras más representativas del folklore patagónico y con el paso de las décadas se transformó en una canción estrechamente vinculada con la identidad de Neuquén y de toda la región.

La obra fue creada por Marcelo Berbel y Milton Aguilar y su nombre combina Neuquén con el término mapuche “quimey”, asociado a lo bello, hermoso o bueno. De allí que su título sea interpretado habitualmente como “Neuquén hermoso” o “bello Neuquén”.

Su letra y musicalidad recuperan elementos característicos del paisaje y la cultura patagónica, con referencias que remiten a los ríos, la cordillera y la presencia mapuche. Con el paso del tiempo fue interpretada por numerosos artistas y se consolidó dentro del cancionero regional.

La canción incluso logró trascender las fronteras del folklore tradicional. Una reconocida interpretación de José Larralde fue posteriormente utilizada como sample por productores de música electrónica, permitiendo que los sonidos de “Quimey Neuquén” alcanzaran nuevos públicos fuera del país.

Quién es Emanuel Ayala, el rionegrino que cantó en el Gran Rex

Emanuel Ayala es cantautor, músico, compositor, bailarín y docente oriundo de General Roca. Su propuesta artística mantiene un fuerte vínculo con el folklore patagónico, el Alto Valle y las historias de su lugar de origen.

Nació y se crió en el barrio Alta Barda y desde muy joven estuvo relacionado con la música y la danza. A los 13 años comenzó a bailar en el Ballet Municipal Folklórico de la ciudad mientras avanzaba paralelamente en su formación en canto y guitarra.

Más adelante estudió el Profesorado Universitario de Danzas Folklóricas en el IUPA y posteriormente se radicó en Buenos Aires para continuar desarrollando su carrera.

Su nombre alcanzó una mayor proyección nacional durante 2025, cuando se consagró ganador del Pre Cosquín en el rubro Solista Vocal. Tras presentarse en el escenario Atahualpa Yupanqui, recibió además la distinción de Revelación en Música del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2025.

Ese reconocimiento le permitió regresar al escenario mayor como parte de la programación de Cosquín 2026.

La Patagonia atraviesa buena parte de su producción artística. Sus canciones recuperan recuerdos familiares y postales de las chacras, el río, Paso Córdoba, General Roca y otros elementos propios de la identidad del Alto Valle. Entre sus obras se encuentra “He vuelto al valle”, una composición que refleja ese vínculo con su tierra.

El recital marcó además el regreso de La Delio Valdez al Gran Rex después de siete años. La banda recordó aquella primera presentación como uno de los momentos trascendentales de su historia y celebró el reencuentro con el público.

La noche contó también con otros artistas invitados, entre ellos Rodrigo Tapari, el Mono de Kapanga, Miguel de Luna Campos, Guillermo Bonetto, cantante de Los Cafres, y Candela Domínguez.