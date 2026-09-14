Otros cinco estatales despedidos en Neuquén: uno que estafó y cuatro faltadores

Se llegó a la cifra récord de 14 despidos en una semana. ¿Quiénes son los últimos cinco expulsados?

El Gobierno de Rolando Figueroa despidió , el pasado viernes, a otros cinco estatales incumplidores. Y, de este modo, llegó al récord de 13 expulsados en una semana, si se contabiliza, entre ellos, a los siete del pasado lunes y a la exempleada infiel que robó al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Entre los cinco nuevos ahora ex agentes que fueron alcanzados por la purga, hay uno que fue objeto de una causa judicial por estafa, y cuatro "ñoquis", que acumularon gran cantidad de faltas sin justificar.

Desde el primer día de gestión, el Gobierno puso en marcha el fin de los privilegios e implementó la austeridad en la administración de los recursos del Estado, la eliminación de gastos innecesarios y la tolerancia cero a las indisciplinas. Eso marcó un cambio de época que se traduce en las exoneraciones y cesantías que se suceden desde entonces, en el ámbito de la administración pública.

Estafó a su jefa

En uno de los despidos de este viernes, el Ejecutivo provincial convalidó una resolución del Consejo Provincial de Educación (CPE) y le impuso la sanción de exoneración a Martín Alfredo Martínez, quien se desempeñaba como empleado administrativo en el Distrito Escolar V, que tiene su sede en Chos Malal.

Le endilgaron haber realizado transferencias, pagos de servicios y compras desde la cuenta bancaria de una de las autoridades de ese organismo. La maniobra, que los auditores dieron por acreditada, la perpetró entre mayo y septiembre de 2024, período en el que también le atribuyeron haber solicitado dos tarjetas de crédito a nombre de la mujer, pero con la torpeza delictiva de haber dado su domicilio particular para recibir los plásticos.

El caso, según se indicó, tuvo su correlato en la Justicia Penal neuquina, donde le iniciaron una causa por estafa y se acogió al beneficio de la suspensión del juicio a prueba (o probation), en agosto de 2025.

En el expediente se señaló que “que la gravedad del cuadro fáctico fue refrendada por la instancia penal, en la cual Martínez accedió al beneficio de la suspensión del juicio a prueba por el delito de estafa”. Y destacó que si bien con ello “evitó una condena efectiva en sede judicial, representó un reconocimiento tácito de los hechos”.

Se señaló asimismo que “la conducta desplegada resulta inadmisible e incompatible con la función pública, configurando un quebrantamiento de la confianza y la dignidad del cargo que el Estado exige a sus dependientes”.

De los faltazos al despido

Otra de las cesantías recayó sobre la agente Carina María de Luján Miñana, quien era planta permanente de la subsecretaría de Niñez y Adolescencia del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

Los auditores dieron por acreditado que incurrió en abandono de cargo. ¿El motivo? Faltó en forma injustificada a su puesto laboral durante el período comprendido entre el 2 de enero y el 23 de julio de 2024.

También fue cesanteado el agente Gonzalo Agustín Pinilla quien era personal de planta permanente de la subsecretaría de Niñez y Adolescencia. Le achacaron abandono de cargo, debido a sus inasistencias injustificadas a su puesto laboral durante el período comprendido entre el 2 y el 31 de enero, y el 2, 7, 16, 21, 22 y 23 de febrero de 2024.

En el documento oficial recordaron que el personal está obligado a cumplir con la “prestación del servicio con eficacia, capacidad y diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma que determinen las disposiciones vigentes”.

Otros dos casos

También el viernes se concretaron las cesantías de otros dos ahora ex agentes. Una es Patricia Elizabeth Zapata, quien formaba parte de la planta permanente de la dirección provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos. Le comprobaron inasistencias injustificadas y continuas desde el primero de marzo al 17 de mayo de 2024, lo que configuró abandono de cargo.

La mujer no compareció a ejercer su derecho de defensa, cuando la llamaron a declarar. Y en el documento oficial recordaron que “todos los agentes comprendidos en el presente régimen están obligados a cumplir estrictamente el horario establecido para la administración provincial, debiendo hallarse en sus puestos a la hora fijada para iniciar las actividades diarias”.

El quinto cesanteado es el agente Luciano Andrés Zupanovich, quien era personal de planta permanente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos. También le endilgaron abandono de cargo, en su caso por faltar en forma injustificada los días laborables comprendidos entre el 2 de enero y el 30 de agosto de 2024.

Tal como lo ha hecho en otros casos, el gobierno ordenó que se investigue si cobraron las jornadas no trabajadas. Si lo hicieron les pedirán que devuelvan el dinero. Si se muestran reticentes, se instruirá a la Fiscalía de Estado para que inicie acciones legales.