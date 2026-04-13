Narcos neuquinos contra las cuerdas: encontraron más droga y les agravaron la acusación

Tres hombres de Zapala enfrentan una imputación por transporte de drogas. La fiscalía federal avanza en una investigación que los puede llevar a la cárcel.

Un segundo hallazgo de marihuana derivó en una pericia y confirmó su relación con droga incautada con anterioridad.

Tres neuquinos oriundos de Zapala que en apariencia pretendían llegar a su ciudad con una valiosa carga cercana a los 10 kilos de marihuana sumaron otra complicación en la acusación en su contra y aguardan las decisiones que adoptará el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Una investigación que tiene bajo sospecha a un mecánico y dos presuntos cómplices que se dedican a distintas changas atravesó dos momentos, con un primer secuestro de un poco más de 8 kilogramos de marihuana y, luego, dos paquetes que pesaron un total de 1,4 kilos de la misma sustancia.

Las primeras pesquisas determinaron que la droga se transportó en dos vehículos desde Buenos Aires y como destino final la provincia de Neuquén . Los tres hombres enfrentan una imputación inicial por transporte de estupefacientes.

En la actualidad, el MPF está desarrollando un conjunto de acciones para sumar pruebas y avanzar a la etapa de juicio. Sobre finales de la semana pasada, se concretó una audiencia multipropósito donde se informó sobre los nuevos elementos incorporados y la necesidad de reformular los cargos.

gendarmería marihuana mamuil malal El hombre de Zapala atrapado con los ladrillos de marihuana fue interceptado por personal de Gendarmería. Rodolfo Ramírez

Uno de los elementos que complicó la situación de los tres imputados fue que se comprobó que la marihuana incautada en forma inicial reúne características similares a dos ladrillos hallados posteriormente.

Los tres hombres son considerados coautores y ante la posición del MPF, no manifestaron ningún tipo de oposición.

Una investigación abierta

En tanto, se aguardan una serie de informes sobre celulares que pueden ser determinantes para establecer las responsabilidades de los tres implicados.

La parte acusadora tiene tiempo hasta mediados de año para cerrar la investigación y pedir el control de acusación, previo al juicio oral.

El transporte de drogas por las rutas de la región es permanente y tanto fuerzas de seguridad provinciales como federales realizan controles frecuentes con el fin de interceptar a posibles integrantes de bandas o delincuentes que se especializan en llegar a destino con el valioso cargamento.

Gendarmería halló la droga en un operativo de rutina sobre Ruta 40.

A finales del año pasado, uno de los operativos destacados se concretó en la Ruta Nacional 22, a la altura de Arroyito

El procedimiento, que se concretó en octubre, estuvo a cargo del personal del Escuadrón 68 “Comahue”, que advirtió la presencia de un Volkswagen Gol detenido al costado de la ruta, con las luces apagadas. Al acercarse, los efectivos encontraron a un hombre y una mujer mayores de edad que afirmaron no poder avanzar por un desperfecto mecánico en su auto.

Controles estrictos

Mientras los gendarmes les indicaban a los sospechosos que coloquen las balizas por seguridad, observaron una caja en el baúl y notaron cierta incomodidad en las respuestas del conductor, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Federal de Neuquén. Con la autorización judicial correspondiente, se revisó el vehículo y lo trasladaron al Grupo Seguridad Vial “Comahue”.

El escaneo de las pertenencias reveló la presencia de sustancias sospechosas dentro de una caja y una mochila. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de un poco más de 2 kilos de marihuana y 3 kilos de cocaína.