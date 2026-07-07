Mundial 2026: con España-Bélgica confirmado, cómo quedó el cuadro de cuartos de final y cuándo se juegan

España y Bélgica se sumaron a los clasificados y definirán un lugar en semis. Argentina puede meterse hoy ante Egipto en Atlanta.

El cuadro de cuartos de final del Mundial 2026 quedó prácticamente definido tras una jornada de lunes cargada de emociones. España venció 1-0 a Portugal en Dallas y Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos en Seattle, dos resultados que confirmaron el quinto y sexto clasificado a la ronda de los ocho mejores.

El triunfo español fue agónico. Mikel Merino definió junto al palo en el primer minuto de tiempo adicionado, tras una gran asistencia de Ferrán Torres , y selló la eliminación lusa. Fue, además, una despedida histórica: Cristiano Ronaldo jugó su último partido en Mundiales, tal como había anticipado.

En el otro cruce del lunes, Bélgica no tuvo piedad con el anfitrión. Charles de Ketelaere marcó un doblete y Romelu Lukaku aportó otro de los tantos en la goleada 4-1, mientras que Malik Tillman había logrado la igualdad parcial para los norteamericanos.

El fin de semana ya había dejado dos golpes fuertes. Noruega eliminó a Brasil con un 2-1 construido sobre un doblete de Erling Haaland, la gran sorpresa del certamen. Inglaterra sufrió, pero superó 3-2 a México en el Estadio Azteca, con dos goles de Jude Bellingham y uno de Harry Kane. Antes, Marruecos había aplastado 3-0 a Canadá y Francia eliminó 1-0 a Paraguay

Cuartos de final del Mundial 2026: días, horarios y sedes

La agenda de la próxima ronda, con horarios de Argentina, quedó así:

Jueves 9 de julio — 17.00: Francia vs. Marruecos (Boston)

Viernes 10 de julio — 16.00: España vs. Bélgica (Los Ángeles)

Sábado 11 de julio — 18.00: Noruega vs. Inglaterra (Miami) | 22.00: Argentina/Egipto vs. Colombia/Suiza (Kansas City)

El duelo entre franceses y marroquíes es una revancha de la semifinal de Qatar 2022, mientras que España-Bélgica enfrenta a dos de los equipos más goleadores del torneo. Noruega, que volvió a un Mundial tras 28 años, buscará seguir haciendo historia ante la Inglaterra de Thomas Tuchel.

Argentina puede completar el cuadro este martes

Las dos plazas restantes se definen hoy. La Selección Argentina enfrenta a Egipto desde las 13 en Atlanta, y a las 17 Suiza y Colombia cierran los octavos en Vancouver, Canadá. Los ganadores se cruzarán entre sí el sábado por la noche en Kansas City.

Para el equipo de Lionel Scaloni, el desafío es doble: superar a los Faraones de Mohamed Salah y recuperar el nivel futbolístico que quedó en deuda ante Cabo Verde.