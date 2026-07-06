Scaloni no confirmó el equipo, pero dejó en claro que contra Egipto habrá cambios: cuáles serán

El entrenador de la selección argentina habló en conferencia de prensa, en la previa al duelo por octavos de final del Mundial 2026.

Lionel Scaloni confirmó que tiene el equipo para jugar ante Egipto , este martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por octavos de final del Mundial 2026 . De todas formas, pero no dio detalles debido a que no se comunicó con sus jugadores.

Igualmente, durante la conferencia de prensa de este lunes, dejó en claro que Leandro Paredes se meterá en el equipo titular. El otro que tiene su lugar asegurado es Nicolás Tagliafico , en lugar del lesionado Facundo Medina.

En ese sentido, señaló que el equipo que saltará a la cancha será “parecido a lo que viene jugando” , pero con el detalle que confirmó a Paredes contra Egipto: “está disponible para jugar”.

También agregó detalles de lo que les ofrece jugar con el futbolista de Boca: “Leandro nos da equilibrio, a Alexis le hemos pedido jugar de 5 aunque no lo es y lo hizo espectacular; Enzo también no jugó de lo que es; si Paredes está bien sabemos cómo jugar”.

¿Por qué Scaloni se inclinó por Mac Allister de 5 en esta Copa del Mundo? Simple... "PORQUE LEANDRO (PAREDES) VINO LESIONADO"



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El entrenador de la “Albiceleste” describió el nivel de Argentina en lo que va de la competencia como “aceptable”.

A su vez, Lionel palpó el encuentro ante el equipo africano comparándolo con el último y detallando el estilo de juego que tiene el rival de octavos: “Llegamos con el mismo desgaste que Egipto, va a ser un partido diferente al de Cabo Verde, no juega tan abajo, tiene jugadores para atacar, es un rival de buenos jugadores, que ataca, 3 o 4 jugadores que tiene muy buen nivel como Mohamed Salah y Omar Marmoush. Es un país futbolero y va a ser complicado”.

Por otra parte, Scaloni opinó sobre el árbitro, François Letexier, que impartirá justicia para el quinto partido de Argentina: “que sea francés, no pasa nada”, aunque señaló que si los jueces de campo son de un país, los del VAR deberían ser del “mismo”, porque al ser de distinto no se interpretan igual las jugadas.

El oriundo de Pujato brindó su mirada con respecto a lo que vienen mostrando el resto de las selecciones en el Mundial 2026: “Es un mundial muy difícil. El otro día a Francia con Paraguay y hoy a España con Portugal les costó ganar” y agregó: “a las favoritas les costó mostrarse; en 5 partidos ninguna ha sido regular”.

El rosarino recalcó el nivel del país de la Península Ibérica: “El fútbol que habíamos visto se mostró, pero va de menos a más; a medida que van juntando minutos se van acomodando y al final terminarán de mostrar el potencial”.

La posible formación de Argentina para enfrentar a Egipto

Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.