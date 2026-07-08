Mourinho defendió a la Selección Argentina y lo cruzó fuerte al DT de Egipto

El Mundial 2026 sumó una nueva polémica, luego de que la delegación egipcia estallara post partido de octavos de final.

José Mourinho cuestionó con dureza a Hossam Hassan por sus declaraciones contra la Selección Argentina en el Mundial 2026 . El entrenador del Real Madrid rechazó la idea de que el equipo nacional haya recibido beneficios y apuntó directamente contra la falta de autocrítica del técnico de Egipto .

La polémica se originó después del partido entre Argentina y Egipto , en el que el seleccionado africano llegó a estar 2-0 arriba y terminó perdiendo. Tras el encuentro, Hassan dejó entrever que el desarrollo del torneo estaba condicionado por intereses externos y sugirió que Argentina había sido favorecida.

Durante la conferencia de prensa post partido, el director técnico de Egipto fue contundente al denunciar que "querían mantener al campeón del mundo en la competición. Quizá querían que Messi siguiera". Además, adelantó: "No volveré a ver los partidos de este Mundial. Esa es mi lucha interior, mi protesta interior, mi propia forma de alzar la voz y de plantar la cara".

Esa lectura generó repercusión inmediata y Mourinho fue uno de los que tomó posición pública. El portugués consideró que el foco debía estar puesto en el rendimiento de Egipto, especialmente por la manera en la que dejó escapar una ventaja importante en un partido decisivo.

“Cuando pierdes un partido después de ir ganando 2-0, el primer análisis debería ser sobre tu propio equipo, no sobre conspiraciones”, afirmó Mourinho. En la misma línea, agregó: “Como entrenador, debes mirar qué podrías haber hecho mejor antes de señalar con el dedo a otros”.

El técnico también rechazó las acusaciones sin pruebas y pidió cerrar la discusión desde lo futbolístico. “No me gustan este tipo de excusas. Decir que el torneo está diseñado para favorecer a un equipo o a un jugador desvía la atención del fútbol. Si crees que fuiste tratado injustamente, presenta los hechos. Si no, acepta el resultado y sigue adelante”, sostuvo.

Por último, remarcó: “El fútbol se decide por lo que ocurre en el campo. Si tu equipo no puede proteger una ventaja de dos goles, ahí es donde debería empezar la discusión. Los entrenadores deben asumir la responsabilidad, especialmente después de derrotas dolorosas. Eso forma parte del trabajo”.

La Asociación Egipcia de Fútbol denunció al árbitro del partido ante la Selección Argentina

La Asociación Egipcia de Fútbol elevó una denuncia ante la FIFA contra el árbitro francés Francois Letexier, quien se encargó de impartir Justicia en el partido donde el combinado del país africano cayó 3-2 contra la Selección Argentina por lo octavos de final del Mundial 2026.

Luego del encuentro en el que desaprovecharon una ventaja de 2-0 cuando faltaban poco más de 10 minutos para el final del partido, tanto el cuerpo técnico como los jugadores egipcios criticaron a Letexier por el arbitraje, al acusarlo de haber beneficiado a la Selección Argentina.

Las jugadas puntuales en las que hicieron hincapié fueron un gol que les anularon por una falta previa y un supuesto penal no sancionado sobre Mohamed Salah antes del tercer gol argentino.

La Federación Egipcia pidió explicaciones y solicitó una investigación por las decisiones en las jugadas mencionadas previamente. Además, reclamó para que se excluya al equipo arbitral francés para lo que resta del Mundial 2026, ya que consideraron que Letexier fue decisivo en la victoria argentina.

Por otra parte, Mostafa Ziko, autor del segundo gol egipcio, subrayó que "es una injusticia clara y evidente. El árbitro ha desperdiciado el esfuerzo de un país entero. Desde el principio del partido ha estado en nuestra contra... El torneo está arreglado".