Gritos a Scaloni, cruce con los hinchas y casi a las piñas con un camarógrafo: lo que no se vio en la TV del DT de Egipto

El entrenador de Egipto Hossam Hassan explotó de ira tras el encuentro y mantuvo picantes cruces camino al vestuario que no se vieron en la TV. Los videos.

Egipto no puede entender aún como un resultado que parecía cerrado se le escapó de las manos en los últimos diez minutos de partido donde la Selección argentina apretó el acelerador a partir del descuento de Cuti Romero, con la aparición de Lionel Messi para sacar del barro a un combinado que caminaba directo a la eliminación. Ese giro abrupto en el desarrollo del juego y la rotura de ilusión, generó una furia intensa en la selección africana que saboreaba quedar en la historia.

El cambio en el resultado y un gol anulado por una falta que, según la percepción de los egipcios, estuvo mal sancionada, generó un estallido en el cuerpo técnico. Principalmente en su entrenador Hossam Hassan , quien se retiró del terreno de juego increpando a quienes se le cruzaban y con un fuerte cruce con los hinchas que estaban en la tribuna.

El mismo técnico que después del final del encuentro declaró sin escrúpulos que "fue un partido amañado y todo el mundo lo vio", se fue del estadio custodiado por parte de su staff y con una caminata eufórica que denotaba furia. En el trayecto hasta el vestuario, se cruzó verbalmente y a través de señas con los hinchas, e incluso se peleó con un fotógrafo que lo retrataba en un estado de ira particular.

En ese preciso momento donde el DT dejaba en evidencia su enojo, pasó el entrenador Lionel Scaloni quien habría recibido gritos por parte de su par rival. Sin embargo, en un acto de caballerosidad que acostumbra a mostrar el argentino, no se inmutó y evitó un tenso cruce.

Hossam Hassar, DT de Egipto, SE QUISO PELEAR CON UN CAMARÓGRAFO camino al vestuario, tras la eliminación.



INCREÍBLE. pic.twitter.com/XjbL0Haap1 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 8, 2026

| HIJO DE PUTA: El fracasado DT musulmán de Egipto, Hossam Hassan, se fue del partido insultando a Lionel Scaloni, que ni siquiera le prestó atención. pic.twitter.com/VaqKsxJRvS — La Derecha Diario (@laderechadiario) July 8, 2026

JAJA, el entrenador de Egipto estaba TOTALMENTE SACADO y Scaloni le pasa por al lado como si nada. pic.twitter.com/vqyMXuLI53 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 8, 2026

Mundial 2026: Egipto formalizó a la FIFA su queja por el arbitraje ante Argentina

La eliminación de Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 tuvo una derivación fuera de la cancha. La federación egipcia formalizó un reclamo oficial ante la FIFA por el arbitraje de François Letexier en la victoria albiceleste por 3-2, disputada en Atlanta.

El pedido llegó horas después de que el propio técnico egipcio, Hossam Hassan, cuestionara públicamente el desempeño del juez francés. En la conferencia de prensa posterior al partido, el DT llegó a decir que el resultado había sido arreglado y que existió una presión previa de la Selección argentina sobre el árbitro.

Quien elevó la queja de manera formal fue Hany Abo Rida, dirigente de la federación egipcia. Además de cuestionar el desarrollo del encuentro, pidió expresamente que Letexier y el resto de su terna arbitral queden excluidos de dirigir cualquier otro partido en lo que resta del torneo, al considerar que sus decisiones fueron determinantes para el resultado final.

El reclamo por el arbitraje de Egipto ante Argentina

Las dos jugadas puntuales que cuestionan desde Egipto son un gol anulado tras una falta previa que sí fue revisada por el VAR, y un reclamo de infracción en la jugada previa al tercer gol argentino, que el sistema de videoarbitraje no llegó a analizar.

Se trata de la segunda polémica que generó el partido en las últimas horas. Antes del reclamo formal ante la FIFA, ya habían circulado las declaraciones de Hassan contra el arbitraje y contra Lionel Messi, además de un confuso episodio en el banco egipcio que derivó en un pedido para activar el protocolo antirracismo del organismo.

¿Su argumento? Insultos.

Fue falta de Egipto pq el jugador argentino ESTABA EN POSESIÓN de la pelota y el jugador de Egipto lo pisa.

En el otro caso el jugador de Egipto ya NO ESTABA EN POSESIÓN de la pelota y busca el enganche del pie (el jugador argentino no lo mueve antes). pic.twitter.com/u3A6nHmpJA — Black (@black__ok) July 8, 2026

Por el momento, la FIFA no emitió ningún pronunciamiento sobre la presentación egipcia. El organismo suele tomarse algunos días para expedirse en este tipo de reclamos, que rara vez modifican un resultado ya confirmado, aunque pueden derivar en sanciones o análisis internos sobre el desempeño arbitral.

Mientras se espera una respuesta oficial, la Selección argentina ya tiene la cabeza puesta en su próximo desafío. Suiza, que eliminó a Colombia por penales tras un 0-0 sin goles, será su rival en los cuartos de final. El partido se jugará el sábado 11 de julio desde las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City.