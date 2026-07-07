El historial de la selección argentina ante Suiza, su próximo rival en el Mundial 2026

Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán en los cuartos de final de la Copa del Mundo ante el combinado europeo.

La selección argentina enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer a Egipto en los octavos y que los europeos eliminen a Colombia. La albiceleste arrastra un historial positivo ante el conjunto rojo, aunque no jugaron en tantas ocasiones.

El historial total entre ambas selecciones es de siete partidos , con cinco victorias de Argentina y dos empates. Esos encuentros incluyen dos disputas en Mundiales, separadas por 48 años.

Los cuartos de final del Mundial 2026 serán el octavo enfrentamiento entre Argentina y Suiza, y el tercero de forma oficial, con dos antecedentes previos en la Copa del Mundo, en 1966 y 2014 .

Argentina-Suiza en cuartos de final: historial, cruces mundialistas y el día que Messi hizo tres goles



Argentina y Suiza se enfrentarán el sábado 11 a las 22 en el Kansas City Stadium por los cuartos de final del Mundial 2026.



Será el tercer cruce entre ambos seleccionados en… pic.twitter.com/PHHRJyh7qf — eldoce (@eldoceoficial) July 7, 2026

El primer partido fue el del Mundial 1966, por la fase de grupos: ambos compartieron la zona 2, y Argentina terminó ganando por 2-0 con goles de Luis Artime y Ermindo Onega.

La selección albiceleste clasificó como segunda de su grupo, por detrás de Alemania Federal, dejando afuera a España y Suiza, que no logró sumar puntos en el torneo. Argentina terminó cayendo 1-0 ante Inglaterra, en uno de los encuentros más polémicos en la historia del torneo, por la insólita expulsión de Antonio Rattín.

LOS QUE JUGABAN EN BOCA CUANDO FUERON AL MUNDIAL



Antonio Ubaldo Rattín es una LEYENDA de Boca. Jugó toda su carrera en el club y consiguió 6 títulos entre 1956 y 1970, el período en el que vistió la camiseta azul y oro.



En ese transcurso, Rattín fue uno de los… pic.twitter.com/ijCw1sTGvQ — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) June 14, 2026

Tras esa primera disputa en el máximo torneo de selecciones, Argentina y Suiza jugaron cinco amistosos: en 1980 fue victoria 5-0 (goles de Ramón Díaz, Leopoldo Luque, Diego Maradona, José Daniel Valencia y Daniel Passarella) y en 1984 ganó 2-0; luego siguieron dos empates en 1990 y 2007, mientras que el último triunfo en un partido fuera de competencia fue en 2012 por 3-1, con hat trick de Messi.

El antecedente más cercano: Brasil 2014

El último enfrentamiento entre ambos se dio en la Copa del Mundo de 2014, en Brasil, por los octavos de final de la competencia, con victoria por 1-0 en el alargue con gol de Ángel Di María. Los dirigidos por Alejandro Sabella llegaban con una gran fase de grupos, en la que habían derrotado a Bosnia, Irán y Nigeria, con un nivel impresionante de Lionel Messi.

El partido ante Suiza fue sumamente parejo, con pocas situaciones de gol. En el alargue, a los 118 minutos, Rodrigo Palacio recuperó una pelota en mitad de cancha, se la cedió a Messi, que tras esquivar una patada, abrió a la derecha para Di María, que definió cruzado para el 1-0 de Argentina. Este gol es recordado como uno de los más gritados en la historia de la selección.

El recuerdo inevitable. El gol de Di María en 2014. Ahora, Argentina y Suiza vuelven a enfrentarse por un lugar entre los cuatro mejores. pic.twitter.com/vpQKfqEESu — llucasochoa (@llucasochoaa) July 7, 2026

Este partido también tuvo una icónica jugada al final del alargue, cuando Suiza tuvo un tiro de esquina en el minuto de descuento, que cabeceó y pegó en el palo, ante la mirada de Chiquito Romero. Muchos memes se hicieron después, afirmando la intervención divina para la clasificación del combinado nacional.

En ese Mundial, Argentina llegó a la final tras eliminar a Bélgica en cuartos de final y a Países Bajos en la semi por penales. En la final, terminaría cayendo contra Alemania con el recordado gol de Gotze, en una espina que recién se pudo sacar en Qatar 2022.

El sábado a las 22 horas de Argentina, tendrán su octavo enfrentamiento y su tercero en una Copa del Mundo, esta vez por los cuartos de final. Suiza buscará romper por primera vez la barrera de los ocho mejores, mientras que los dirigidos por Lionel Scaloni van en búsqueda del bicampeonato.