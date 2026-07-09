Graves denuncias y un carta: el plan macabro del hombre mató a una mujer y secuestró a su hija

El hombre pudo ser capturado mientras escapaba con la pequeña, que era su ahijada, a quien también intentó matar.

Un brutal femicidio seguido de secuestro conmocionó a la localidad bonaerense de Junín. Un hombre de 32 años fue detenido por asesinar de un disparo a una mujer embarazada y raptar a su hija de 7 años. La Policía logró rescatar a la menor . Con el paso de las horas se conocieron escalofriantes detalles sobre un plan macabro.

El crimen ocurrió durante la mañana de este miércoles en una vivienda de la calle Iberlucea 74, donde la víctima, identificada como Mercedes Errapan , recibió una herida de bala en la zona occipital y fue encontrada boca abajo en el baño por los efectivos del Comando de Patrullas de ese municipio.

Aunque en un primer momento fue detenido de manera preventiva su pareja, Jonatan Videla, los oficiales de la DDI continuaron con las tareas investigativas y el análisis de las imágenes registradas por las cámaras privadas. Rápidamente la pareja fue descartado como sospechoso, ya que se determinó que el supuesto autor del asesinato fue Sebastián Bonafe , quien se retiró de la vivienda junto a la hija de la víctima .

El detenido es padrino de la nena y ya era investigado en una causa por presunto grooming. La madre de la menor lo había denunciado semanas atrás por un hecho que involucraba a la chica y había solicitado una restricción de acercamiento.

Para lograr detenerlo, se realizó un operativo cerrojo y se activó una Alerta Sofía por la menor de edad: ambos fueron encontrados a 50 kilómetros de Junín.

Tres semanas atrás Mercedes Errapan se había presentado en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Junín para denunciar a Bonafe. Según sostuvo, el padrino de la nena había entrado en el baño y había filmado con el teléfono celular a la niña. En la presentación pidió una orden de restricción y alejamiento.

Bonafe cuenta con antecedentes por hechos de violencia y denuncias radicadas entre 2021 y 2024. Según la información judicial, el acusado había sido denunciado por agresiones físicas, amenazas y lesiones contra distintas personas de su entorno, entre ellas una compañera de trabajo y familiares.

Qué dice la macabra carta que había dejado el asesino

Tras localizar al acusado por el crimen, se realizó un allanamiento en su domicilio. En el lugar, los investigadores secuestraron una carta en la que el acusado describía cómo pensaba ejecutar el crimen y detallaba un plan de fuga. "Mi plan es matar a Mechi y a Jona e irme de Junín", decía el escrito en alusión a Mercedes Errapán y Jonathan Videla, la actual pareja de la víctima.

En otro de los párrafos de la carta, Bonafe negó la acusación por la que era investigado. "Te juro que jamás filmé a la nena y siempre la respeté como si fuera mi hija", sostuvo. Sin embargo, reconoció que estaba decidido a llevar adelante el ataque: "Hoy me estoy equivocando en hacer esto, pero como dije antes, me cansé".

"Ojalá que mi plan resulte, quemá esto por favor", escribió. Y cerró con un mensaje dirigido a su familia: "Perdón, perdón y perdón. Pero es mi destino, pase lo que pase".

Por otra parte, se despidió de su madre, donde le agradecía por todo. "Me voy de Junín, donde nací. Me enseñaste como ser un hombre de valor. Pero esto me está matando en vida, no sé que será de mi vida a partir de ahora. Lo único que te pido es que cuides a la abuela y que la abuela me perdone por lo que voy a hacer".

La segunda parte de la carta expone con mayor claridad que el ataque había sido planificado. Allí Bonafe describió el recorrido que pretendía hacer tras el crimen e incluso mencionó que había estudiado un mapa para evitar ser descubierto. "Sé que hay cámaras. Irme por tierra y después irme para La Pampa. Con el celular de la abuela estudié e hice el mapa y las calles que tengo que tomar", escribió.

Cómo intentó huir el femicida de Junín con la menor de edad

El análisis de las cámaras de seguridad privadas permitió reconstruir la secuencia del crimen. Las imágenes muestran que a las 5:07 el novio de Mercedes salió de la casa para ir a trabajar.

Apenas cuatro minutos después, a las 5:11, Bonafe fue registrado mientras saltaba el paredón de la propiedad con una campera negra y la capucha puesta para ingresar al lugar.

Casi tres horas más tarde, a las 7:57, otra cámara lo captó escapando a pie junto a A.G., la hija de la víctima. De esta manera, los investigadores lograron identificar rápidamente al sospechoso y comenzaron su búsqueda.

A las 10:34 horas fue registrado circulando en moto junto a la menor sobre la Ruta Nacional 188, a la altura de la localidad de Obligado, partido de Rojas, en dirección a Pergamino.

Más tarde, un docente los levantó mientras hacían dedo y los trasladó hasta el centro de Pergamino. Poco después fueron registrados por cámaras cuando ingresaban a un kiosco sobre la avenida de Mayo.

Con esa información, la policía montó un operativo cerrojo en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe para encontrarlos. Finalmente, fueron localizados en la zona de Alsina y Becerra. Al advertir la presencia de los efectivos, Bonafe escapó hacia un cañaveral junto a la nena y le apoyó un arma blanca en el cuello mientras amenazaba con matarla.

Tras una negociación encabezada por efectivos de la DDI Pergamino y personal policial, el acusado depuso su actitud, fue detenido y la menor fue rescatada ilesa.