Javier Milei en AmCham tras los datos de la inflación pidió paciencia: "Se va a derrumbar"

Javier Milei afirmó que la inflación va a bajar debido a que los factores que la aumentan son temporales.

El presidente Javier Milei reconoció que no le gustó el dato de la inflación del 3,4% de marzo último y que “de a poco viene subiendo desde mediados del año pasado”, pero remarcó que “para adelante va a bajar” de esa cifra.

“El crédito está creciendo, empezamos a recomponer el capital de trabajo y cuando eso pase, la Argentina vuelve a crecer. La inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va retomar su senda de crecimiento que teníamos antes del ataque de la política”, remarcó.

“Cuando los políticos reciben un mal dato, fingen demencia o hablan de otra cosa. Nosotros tenemos cosas buenas para hablar hoy, pero como yo soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional y como odio la inflación y como el dato no me gustó, voy a hablar de inflación”, sostuvo al iniciar su exposición en el encuentro de la AmCham.

Y explicó: “La caída de la demanda de dinero de la segunda mitad del año pasado iba a impactar en la tasa de inflación. Después está lo estacional, marzo es un mes con el impacto de la educación, después estuvo el impacto de la guerra y lo vinculado al transporte. Y está el impacto de la carne, todo eso es lo que explica ese salto de la tasa de inflación”.

Milei AMCHAM

“Hay que tener paciencia, cuando uno se desespera toma decisiones incorrectas”, insistió.

"Además tengo una buena noticia: La demanda de dinero está subiendo”, sostuvo en referencia a que eso ayudará a bajar la inflación en el futuro.

La crítica al círculo rojo

El presidente, en segunda instancia, hizo alusión "al debate entre inflación y crecimiento que está planteado hoy entre el círculo rojo".

"El círculo rojo hace una hipótesis: si queremos crecer, tenemos que aceptar tener más inflación", señaló Milei. "De esa manera tendríamos que relajar la política fiscal y la política monetaria, así podamos crecer y ganar una elección, aceptando tener más inflación, desde mi punto de vista es una basura, inmunda, repugnante", apuntó el presidente.

"Ese esquema lo aplicó Argentina consistentemente desde el año 1935 en adelante", afirmó.

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"Si generar inflación generara crecimiento, Argentina debería ser potencia mundial. Cuando nosotros llegamos al poder, Argentina iba en camino a convertirse en Cuba con escala en Venezuela, gracias al socialismo del siglo XXI", dijo.

"El camino de la inflación no lleva a ningún lado más que al infierno", expresó y enfatizó: "por lo tanto, nosotros no vamos a ceder a esa idea de que tenemos que resignarnos a tener inflación. Es falso".

"La inflación y el crecimiento tienen distintas variantes", dijo y explicó un modelo por el que mediante emisión sube la inflación y la tasa de interés lo que provoca que caiga la demanda de dinero y eso "favorece la acumulación de capital, sube el stock per capita y la economía crece. Eso es un disparate del tamaño de una casa", condenó.

"¿Ustedes creen que una economía moderna con tantos agentes y tantos bienes se puede funcionar sin dinero? ¿a quién se le puede ocurrir semejante estupidez?", concluyó.