Bebé hallada muerta en La Plata: qué reveló la autopsia

La Justicia recibió el informe y avanza la investigación por la muerte de la beba hallada en el predio de la Universidad Nacional de La Plata.

Inmediaciones de la Facultad de Arquitectura de La Plata, donde fue hallado el cuerpo de la bebé.

El caso de la beba de dos meses hallada muerta en la zona de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata ( UNLP ) sumó en las últimas horas una información clave para la investigación. La Justicia ya cuenta con el informe preliminar de la autopsia , en medio de un fuerte hermetismo y conmoción por el hecho ocurrido en La Plata .

En el informe entregado a la Justicia , los forenses de la Policía Bonaerense determinaron qu e Mía falleció a causa de una “ insuficiencia cardiorrespiratoria aguda ”.

El reporte no apunta a lesiones traumáticas como golpes, puñaladas o una marca de estrangulamiento. La conclusión final, sin embargo, depende de más pericias que se encuentran en curso.

Detuvieron a la madre de la bebé

La causa tiene a Camila, la madre de la menor, detenida en un hospital platense bajo consigna policial, mientras es evaluada por psiquiatras, ya que diversos testimonios apuntan a que padecería de esquizofrenia.

madre detenida la plata

Mientras tanto, el juez federal Alejo Ramos Padilla, que investigó la causa en las últimas 48 horas -la Facultad de Arquitectura es un terreno federal, al ser la UNLP una universidad nacional-, se declaró incompetente y regresó la causa al fuero de instrucción platense, donde había sido investigado por la fiscal Virginia Bravo.

Por qué el juez se declaró incompetente

El juez federal -que ordenó una serie de medidas como el levantamiento de rastros en la escena del hallazgo, la propia autopsia, tomas de testimonios y el allanamiento a la casa de la acusada- argumentó que la causa debía regresar a la fiscal Bravo ya que “debe descartarse la afectación de algún interés del Estado Nacional o el de sus instituciones”, de acuerdo a su resolución.

“La víctima fue hallada circunstancialmente en las instalaciones de esa alta casa de estudios, sin que se advierta –como se dijo– la afectación de un interés federal de ningún tipo o naturaleza. En esa línea, debe recordarse que es doctrina pacífica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la competencia federal es de naturaleza excepcional y restrictiva”, continuó el magistrado.

El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla

Qué revelaron las cámaras de seguridad

La investigación comenzó el domingo pasado, cuando el padre y el abuelo de Mía denunciaron que la madre había desaparecido con la bebé en medio de una visita al Hospital de Niños platense cerca de las 15 horas d ese día. La Policía Bonaerense determinó que la mujer había tomado un colectivo de la línea 506.

La descripción aportada por los familiares y confirmada por los efectivos señala que vestía un top marrón claro a cuadros con colores pastel y un pantalón suelto con flores negras, detalles que permitieron su identificación. Agregaron que la mujer de 32 años se encontraba descalza, tenía cabello rubio a la altura de los hombros y no presentaba tatuajes visibles.

La menor, identificada como Mía, de dos años, vestía ropa de color rosa en el momento del extravío, según la denuncia policial. Ambos datos fueron determinantes durante las primeras horas de la búsqueda.

Ramos Padilla también aseguró el rastro de cámaras de seguridad. Los videos relevados, efectivamente, mostraron a la mujer acusada en las inmediaciones del obrador de la Facultad de Arquitectura, donde Mía fue hallada muerta.