Alerta amarilla por lluvias y niebla para este domingo 31 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta por lluvia y niebla para este domingo 31 de mayo que afectará a 11 provincias del país. El pronóstico del clima para todo el país.

La alerta por niebla que emitió el organismo nacional alcanza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que en las primeras horas de la mañana amaneció cubierta de bancos de intensa niebla que dificultaron la visibilidad. La advertencia se extiende a la provincia de Buenos Aires, norte de Río Negro , La Pampa , el sur y este de Córdoba , Santa Fe , Entre Ríos , Corrientes , Misiones , Chaco y Formosa .

En este sentido, el SMN indicó que pueden registrarse fenómenos que generen “dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social” y recomendó tener precauciones extra a la hora de manejar : mantener una distancia prudente entre vehículos; no realizar sobrepasos; utilizar luces bajas y antiniebla; reducir la velocidad; y, cuando sea posible, detenerse en un lugar seguro fuera de banquinas y calzadas.

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Alerta por lluvias

La advertencia del SMN por lluvias rige en el noreste de Chubut. En esa zona, el organismo nacional advirtió que se esperan precipitaciones persistentes y valores acumulados de entre 10 y 15 milímetros, que podrían ser superados de forma local.

Frente a esto, el SMN recomendó evitar salir de los hogares, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, mantenerse alejado de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua a las viviendas.

El pronóstico del tiempo en todo el país

Para el cierre del fin de semana, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para la Ciudad y los distritos del conurbano bonaerense, en donde las condiciones se mantendrán similares a las de este sábado: temperaturas frías, pero cielo nublado debido a la humedad y presencia de neblina.

El organismo nacional indicó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una mínima que comenzó en los 9°C y una máxima que llegará a los 18 grados. Además, se prevé que continúe la presencia de bancos de neblina baja durante la mañana y el mediodía, mientras que por la tarde y la noche el cielo estará mayormente nublado. Hacia el final de la jornada, se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Para el lunes, en tanto, el pronóstico anticipó condiciones mayormente nubladas durante casi todo el día y un descenso aún mayor de la térmica.

Alerta por tormenta y lluvia

En la provincia de Buenos Aires, por otro lado, la mínima arrancó en 7°C y la máxima alcanzará los 17°C. Al igual que en la Ciudad, se prevé que la niebla siga durante la mañana y el mediodía, seguida por nubosidad durante la tarde y la noche. Las previsiones difundidas hasta el momento por el organismo nacional indican, además, que no se esperan precipitaciones en los próximos días.

En el resto del país, las temperaturas oscilarán entre los 9°C y 23°C en Córdoba, entre los 13°C y 23°C en Tucumán, entre los 9°C y 21°C en Santa Fe, entre los 9°C y 21°C en Entre Ríos, entre los 8°C y 18°C en Jujuy, entre los 9°C y 18°C en Salta, entre los 16°C y 24°C en Misiones y entre los 9°C y 23°C en La Rioja.

Además, se prevén mínimas y máximas de entre 13°C y 23°C en Santiago del Estero, de entre 7°C y 21°C en San Luis, de entre 4°C y 20°C en San Juan, de entre 7°C y 18°C en Mendoza, de entre 7°C y 11°C en Río Negro, de entre 8°C y 10°C en Chubut y de entre 2°C y 5°C en Santa Cruz.