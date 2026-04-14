Imágenes brutales: dos motociclistas embistieron contra una camioneta a gran velocidad

El hecho ocurrió el domingo por la madrugada en una intersección no semaforizada. La camioneta de una empresa de seguridad fue secuestrada.

Un joven de 19 y otro de 23 años chocaron contra una camioneta a toda velocidad y fueron hospitalizados.

El sonido es lo primero que estremeció al Distrito 7 . Un estruendo seco, metálico y repetido en cuestión de un segundo. Fue una cámara de seguridad que captó el origen del ruido: un violento choque de dos motos contra una camioneta. La Pick up fue embestida casi en simultáneo sin que ninguno de los motociclistas que circulaban a gran velocidad frene.

El siniestro ocurrió el domingo 12 de abril a las 0:10, en la intersección de Casimiro Gómez y una calle interna . En las imágenes se observa a una camioneta que avanza en sentido oeste por una calle de ripio. Al llegar a la esquina, continúa su marcha y es impactada por una moto que subía por la Gómez.

Apenas segundos después, una segunda moto apareció como un rayo por la arteria transversal y chocó con violencia contra la Pick Up que se detuvo tras recibir los dos golpes y quedó atravesada en el medio de la calle. Según las imágenes las motos no frenaron en ningún momento: terminan deteniéndose únicamente por el impacto contra la camioneta.

choque motociclistas

Por su parte, se visualiza el casco de uno de los motociclistas salió despedido por el aire tras la colisión, y el otro quedó junto a la moto. En tanto, de acuerdo a las imágenes brindadas por la Policía una de las motos impactó en la puerta de la camioneta, y otra en el lateral trasero, dejando grandes abolladuras por la izquierda que dan cuenta que circulaban a alta velocidad.

Dos motociclistas hospitalizados

“El Comando Radioeléctrico solicita nuestra participación por un eventual siniestro en Casimiro Gómez y una calle interna sin nombre entre un vehículo de una empresa seguridad que circulaba y en la intersección se encuentra con dos motos que causan el impacto", explicó a LM Neuquén Andrea Solano, comisaria de la Dirección de Tránsito de Neuquén.

"Cuando llegamos, las personas ya habían sido derivadas al sistema de emergencia”, agregó. Luego, a través del informe del hospital constataron que se trataba de un hombre de 19 y otro de 23 años que habían sido trasladados por ambulancias del SIEN al hospital Castro Rendón. El mayor fue dado de alta a las pocas horas, mientras que el más joven permanece internado.

“En el caso de los motoristas, su cuerpo absorbe gran parte del impacto”, explicó Solano, quien agregó que el diagnóstico definitivo dependerá de la evolución médica: “La situación podría ser más compleja, todavía estaba siendo sometidos a distintos estudios”, indicó.

Dos choques en segundos motociclistas embistieron a una camioneta a gran velocidad

Vehículos retenidos

Las motos blancas y rojas quedaron tiradas en la calle y fueron retenidas de manera preventiva, así como la camioneta gris. En tanto, su conductor, un hombre de 43 años quedó en el lugar y se le practicó el test de alcoholemia que arrojó resultado negativo. "La camioneta tenía una falencia en la documentación por lo que se labró una contravención y retuvimos todos los vehículos que están a disposición si eventualmente se requiere el traslado", señaló.

Así mismo el perito accidentológico realizó las tareas pertinentes a fin de reconstruir la mecánica del accidente preparar un informe si eventualmente es requerido por la Fiscalía. A su vez, la comisaria confirmó que cuentan con material fílmico proveniente de un domo.

En cuanto a la supuesta información que algunos medios de comunicación amplificaron respecto a rumores de vecinos que asegraban que las motos escapaban tras haber sido robadas o estaban relacionadas con otros robos, en diálogo con este diario, Tránsito desmintió esa hipótesis.

"Las motos no tenían novedades, ni pedidos de secuestro", indicó Solano.