¿Te están robando el WiFi? Cómo detectar intrusos en tu red en pocos pasos

Con este truco podés ver los dispositivos conectados desde Windows y proteger tu red con apps gratuitas.

Con estos pasos podrás saber quién está conectado a tu WiFi y mejorar la seguridad de la red.

Una inquietud frecuente entre los usuarios de Internet es saber si la red WiFi del hogar está siendo utilizada por personas no autorizadas. La situación se vuelve más común en casas donde la conexión se comparte o en zonas donde vecinos pueden intentar acceder sin permiso.

Existen métodos sencillos y gratuitos para verificar quién está conectado a tu WiFi y mantener el control de la red.

Cómo configurar el router y evitar que te roben Wifi

La forma más directa y fácil de saber quién está conectado a tu red WiFi es acceder a la configuración del router. Para ello, se pueden seguir los siguientes pasos:

WiFi Este sencillo truco optimizará tu conexión a Wi-Fi.

Ingresar a la dirección IP del router en el navegador web. Normalmente, las IP más comunes son 192.168.0.1, 192.168.1.1 o 10.0.0.1. Esto suele estar especificado en el manual del router. Iniciar sesión con el usuario y contraseña. Si nunca los cambiaste, suelen ser “admin” en ambos campos; se puede consultar la pegatina en el router o el manual para confirmarlo.

Buscar una sección llamada "Dispositivos conectados“, ”Clientes DHCP" o similar. Ahí se verá una lista de todos los dispositivos actualmente conectados, incluyendo su dirección MAC, IP y en algunos casos, el nombre del dispositivo. En routers con sistemas WiFi Mesh o modelos más avanzados, las apps propias del fabricante, como Google WiFi o TP-Link Deco, también permiten visualizar fácilmente quién está usando tu red desde una interfaz sencilla.

Utilizar aplicaciones gratuitas de Windows

Otra opción práctica y rápida para usuarios de Windows es emplear software gratuito. Algunas aplicaciones recomendadas son:

Wireless Network Watcher: es una herramienta pequeña y ligera que escanea tu red y muestra todos los dispositivos conectados, con detalles de su dirección IP, MAC y nombre del dispositivo. Acrylic WiFi: ofrece análisis avanzados y también permite detectar qué dispositivos están usando tu red.

Para usarlas, simplemente descarga la aplicación, ejecútala y realiza un escaneo. La lista resultante te mostrará quién está conectado y te ayudará a detectar posibles intrusos.

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Las claves para mantener tu WiFi seguro

Cambia la contraseña periódicamente para impedir accesos no autorizados.

Usar cifrado WPA3 o WPA2 en la configuración del router , que son protocolos más seguros.

, que son protocolos más seguros. Habilitar el filtrado por dirección MAC para solo permitir dispositivos específicos.

para solo permitir dispositivos específicos. Desactivar la función WPS si no se la usa, ya que puede ser vulnerable.

Señales de intrusos en la red

Si se percibe una disminución en la velocidad de internet, dispositivos desconocidos en la lista de conexiones o conexiones intermitentes, puede ser un signo de que alguien ajeno está usando tu WiFi. En ese caso, hay que cambiar inmediatamente la contraseña y revisar quién está conectado.

Este método sencillo y gratuito ayuda a mantener el control de la red hogareña, proteger la privacidad y evitar que otros usen tu conexión sin permiso. Revisar periódicamente qué dispositivos están conectados es una buena práctica para asegurar una red eficiente y segura.