Murió un bebé de un año internado con lesiones cerebrales: detuvieron al padrastro

Se investiga otro fatal caso de violencia, ya que los médicos pudieron confirmar que el pequeño sufrió un paro cardiorrespiratorio y derrame cerebral.

Gran conmoción hay por estas horas en Mendoza tras la muerte del bebé de un año y diez meses que había sido internado con lesiones cerebrales. Estaba internado desde el viernes y su padrastro fue acusado de haberle dado una golpiza.

El pequeño había ingresado a urgencias y quedó inmediatamente internado en terapia intensiva con lesiones compatibles con maltrato infantil. Tiempo después, los médicos constataron que tenía muerte cerebral.

De acuerdo con los datos incorporados al expediente, el padrastro habría sacudido al menor de manera violenta, lo que le provocó las lesiones cerebrales. Los especialistas señalaron que el cuadro es compatible con el denominado “síndrome del niño sacudido”.

Según la reconstrucción judicial, el brutal ataque ocurrió el 10 de abril en el barrio Las Lomas, en Luján de Cuyo. En ese momento, el acusado estaba a cargo del cuidado del nene y su hermano mellizo. Tras el ataque, el bebé fue trasladado inicialmente a un centro de salud donde fue estabilizado. Luego, fue derivado al Hospital Notti, donde quedó internado en terapia intensiva

Paro cardiorrespiratorio y derrame cerebral

Según relató una tía del pequeño, el bebé ingresó con un cuadro extremadamente grave, que incluyó paros cardiorrespiratorios y un derrame cerebral. Desde ese momento, su estado fue complicándose desde el viernes, hasta su muerte.

emergencias

La Fiscalía de Homicidios había imputado- tras la internación del pequeño- a Cristian Gonzalo Fragapane por tentativa de homicidio agravado por alevosía. Con la muerte del menor, se espera que se cambie la caratula

El rol de la familia y las medidas judiciales

En el marco de la causa, la Justicia había dispuesto inicialmente una restricción de acercamiento para la madre y su pareja. Sin embargo, con el avance de las pericias, la investigación se centró en el padrastro como principal sospechoso.

El hermano mellizo del pequeño fue sometido a controles médicos y no presentó lesiones. Actualmente permanece bajo resguardo en el hospital, mientras que el padre biológico quedó a cargo de su cuidado.

bebe hospital

La familia del menor también cuestionó el entorno en el que vivían los niños. En ese sentido, la tía de la víctima planteó que podría haber responsabilidades compartidas en el contexto del caso, aunque esa hipótesis aún forma parte del análisis judicial.

El expediente continúa en etapa de investigación, con pericias y testimonios que buscan reconstruir lo ocurrido y determinar todas las responsabilidades, tanto del padrastro como del resto de los participantes. La imputación por tentativa de homicidio refleja la gravedad del hecho que se investiga.

El foco por ahora permanece en la evolución del niño, que sigue internado en estado crítico. El caso reabre el debate sobre la detección temprana de situaciones de maltrato infantil y la intervención de los organismos de protección.