Un bebé de un año está internado en terapia con lesiones cerebrales: investigan si sufría maltrato

El impactante caso se conoció cuando el menor ingresó a la guardia en grave estado. La sospecha del "síndrome del niño sacudido".

La Justicia de Mendoza investiga un presunto caso de maltrato infantil , al conocerse que un bebé de 1 año y 10 meses ingresó a la guardia de un hospital en grave estado. Por el momento, se ordenó como medida cautelar una restricción de acercamiento a la madre y su pareja, ya que el nene contaba con antecedentes médicos.

El impactante caso tuvo lugar el pasado viernes, cuando el pequeño ingresó a urgencias para ser estabilizado por personal de salud y fue internado en terapia intensiva. Medios locales indicaron que contaba con lesiones similares a las del " síndrome del niño sacudido" y las autoridades activaron el protocolo correcto.

Fue así que el mismo día de su ingreso al hospital pediátrico Notti, se tomó el control del caso y la Unidad Fiscal de Homicidios intervino en la causa para indagar sobre qué ocurrió con el menor de casi 2 años quien contaba con lesiones cerebrales.

nene internado mendoza

El episodio encendió las alarmas en el sistema de salud y derivó en una denuncia judicial que realizó una abogada del centro médico y apunta al entorno familiar del menor.

Los antecedentes de maltrato que sufría el bebé de 1 año

Un familiar del menor apuntó contra el sistema de protección: "Esto no comenzó este viernes, comenzó hace aproximadamente 4 o 5 meses". Según su testimonio, el nene ya había sufrido una fractura de pierna con atención médica tardía y múltiples ingresos previos a la guardia.

"Se pudo haber evitado porque se sabía que el pequeño estaba en peligro", lamentó el familiar en diálogo con Radio Nihuil. Al mismo tiempo, le hicieron un análisis a su hermano mellizo para poder constatar que no tenga ninguna lesión. Una vez que se confirmó que estaba bien, pudo volver a su casa.

Médicos y funcionarios judiciales intentan determinar si las lesiones que presenta obedecen a situaciones de maltrato, como continuos zamarreos y sacudones, o si una enfermedad congénita le provoca convulsiones y la lesión que se detectó con estudios especializados.

En el caso intervienen organismos especializados como el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y el Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI), que realizan un seguimiento detallado de la salud del menor.

Qué es el "síndrome del niño sacudido" que alertó a las autoridades de Mendoza

El síndrome del bebé zarandeado ocurre cuando un adulto sacude de forma violenta a un niño pequeño, generalmente en un contexto de frustración o enojo ante el llanto persistente. Aunque muchos cuidadores desconocen sus consecuencias, este acto puede generar un daño neurológico irreversible.

sindrome niño sacudido

Los bebés y niños menores de dos años son especialmente vulnerables, ya que sus músculos del cuello son débiles y su cerebro aún no está completamente desarrollado. Al ser sacudidos, el cerebro se mueve dentro del cráneo, provocando hematomas, inflamación y hemorragias internas.

Muerte de Ángel: el padrastro hizo un insólito pedido luego de ser detenido

El cuadro generó alarma no solo por su gravedad, sino también por su coincidencia con otro caso reciente que conmocionó al país: la muerte de Ángel López, un niño de cuatro años en Comodoro Rivadavia, donde la autopsia reveló lesiones cerebrales.

En este caso, a los padres se les dictó prisión preventiva tras una audiencia que tuvo lugar este miércoles. Michel Kevin González, padrastro del menor, pidió que que lo alojaran en un lugar que tuviera luz natural y contara también con un baño en buenas condiciones.