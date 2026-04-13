Muerte de Ángel: la autopsia reveló un gravísimo cuadro de maltrato extremo

Según el informe preliminar, al nene le pegaban todo el tiempo en la cabeza. No descartan otras agresiones que hayan desembocado en el paro cardiorrespiratorio.

Muerte de Ángel: la autopsia reveló un impactante cuadro de maltrato extremo.

El informe preliminar de la autopsia realizada sobre el cuerpo de Ángel López , el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, reveló datos impactantes que, además, complican seriamente la situación judicial de la madre del nene, Mariela Altamirano , y la pareja de ella, Michel Kevin González.

En su informe, el Cuerpo Médico Forense de Chubut confirmó que el niño había sufrido una cantidad enorme de golpes en su cabeza, además de otras agresiones importantes, y que estas lesiones habrían derivado en su deceso.

El domingo 5 de abril, Ángel fue ingresado por su madre en la guardia de urgencias pediátricas del Hospital Regional Víctor Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia, inconsciente y con un cuadro de paro cardiorrespiratorio.

El niño nunca recuperó el conocimiento y, poco antes de la medianoche del mismo domingo, médicos del Hospital Regional confirmaron que había muerto.

Mariela Altamirano y Michel Kevin González, la mamá de Ángel López y su pareja Muerte de Ángel: Mariela Altamirano y Michel Kevin González, los dos acusados y detenidos.

Una semana más tarde, Altamirano y González fueron detenidos tras conocerse el resultado de la autopsia, que indicó que Ángel había recibido al menos 20 golpes en su cabeza.

Este martes debería realizarse la audiencia de control de detención de los dos integrantes de la pareja, sobre quienes pesa una acusación por homicidio doloso agravado por el vínculo.

La querella, en representación del padre de Ángel, Luis López, solicitó que no se les otorgue el beneficio de afrontar en libertad el juicio y la investigación previa, y se mantenga la prisión preventiva.

Detalles de la autopsia

El informe forense indicó que los golpes que sufrió Ángel le provocaron un edema cerebral hemorrágico generalizado, cuadro que desencadenó el paro cardiorrespiratorio.

Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut Muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: nuevas pericias complican a la madre y su pareja.

Según detallaron los médicos, si bien no se detectaron fracturas óseas, la fuerza de los golpes fue suficiente para causar un daño interno severo en el cerebro.

Un dato especialmente estremecedor es que todas las lesiones estaban concentradas exclusivamente en la cabeza, sin signos visibles de golpes en otras partes del cuerpo, lo que refuerza la hipótesis de una agresión focalizada y reiterada.

Por otro lado, y aunque no se observaron marcas visibles en la zona del cuello, los peritos no descartaron que haya existido un posible intento de asfixia que pudo haber llevado también al paro.

Mientras tanto, la Fiscalía trabaja sobre el contexto familiar en el que vivía Ángel. La reconstrucción de las últimas horas y del entorno cotidiano del niño comenzó a mostrar indicios de un posible escenario de violencia sostenida.

Qué dijo el abogado del padre

El abogado de López, Roberto Castillo, aseguró que los dos acusados intentaron prenderle fuego a ropa de Ángel para ocultar pruebas y dificultar una eventual reconstrucción de los hechos.

Mariela Altamirano, madre de Ángel, el nene que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut Mariela Altamirano, la madre de Ángel. Según el abogado del padre, preparaba la fuga.

También dijo que existían indicios de que Altamirano y González preparaban una fuga hacia la ciudad de El Dorado, en Misiones, con ayuda de familiares.

Asimismo, el letrado remarcó lo que consideró errores institucionales que desembocaron en la situación de maltrato y posterior muerte de Ángel, en referencia a la decisión de la Justicia de quitarle la tenencia del nene a su padre y otorgársela a su madre.

“El desenlace fatal y la muerte de Ángel son por la inconducta y la irresponsabilidad de los funcionarios judiciales y, por supuesto, por haber caído en manos de estos dos asesinos”, sentenció.