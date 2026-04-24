País La Mañana Manuel Adorni Por qué la Justicia cerró la causa contra Manuel Adorni por el polémico viaje con su esposa a EE.UU

En medio de la polémica que aún sigue salpicando al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la Justicia confirmó en las últimas horas que decidió cerrar la causa en la que era investigado por llevar a su esposa en un viaje oficial a Estados Unidos.

De esta manera, la Justicia archivó la causa por presunta malversación de fondos públicos. Allí se investigaba si hubo irregularidades en la participación de su pareja, Bettina Angeletti, en un viaje oficial que realizó el funcionario junto a parte del gabinete nacional a Estados Unidos.

El juez Daniel Rafecas firmó el archivo del expediente, y allí se explicó que la decisión se basó en el dictamen de la fiscal Alejandra Mángano, quien concluyó que la presencia de la pareja del funcionario no generó gastos adicionales para el Estado.