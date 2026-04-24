Malvinas: qué dijo Javier Milei en medio de la tensión entre Estados Unidos y el Reino Unido

El Presidente y algunos de sus funcionarios se refirieron al tema que hoy se convirtió en parte de la agenda internacional.

El presidente Javier Milei se refirió a Malvinas, este viernes, tras convertirse en uno de los temas centrales en la agenda mundial. Todo comenzó luego de que la agencia de noticias Reuters informara que Donald Trump evalúa retirar el apoyo de Estados Unidos al Reino Unido en la disputa por las islas.

Esta situación desató una fuerte reacción en la prensa y generó la rápida respuesta del portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, quien ratificó la soberanía sobre las Islas y afirmó que es "histórica e inalterable".

Milei aseguró que su gobierno está “haciendo todo lo humanamente posible” para que las islas “vuelvan a manos de Argentina ”. En declaraciones al canal de streaming Neura, sostuvo que “la soberanía no se negocia” y que el proceso debe encararse “de manera criteriosa” y “con cerebro”.

En paralelo, el mandatario reforzó su postura en redes sociales al compartir un mensaje oficial y remarcar: “Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”, en una señal de respaldo a la línea diplomática expresada por su gabinete.

Embed LAS MALVINAS FUERON, SON Y SIEMPRE SERÁN ARGENTINAS.

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La postura oficial argentina

El canciller Pablo Quirno publicó un extenso comunicado en el que la Argentina reafirmó sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos circundantes.

El funcionario recordó que la ocupación británica de 1833 fue “un acto de fuerza contrario al derecho internacional” y subrayó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Resolución 2065, reconoció la existencia de una disputa de soberanía e instó a ambas partes a negociar.

Embed Ante las recientes declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Argentina reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich… — Pablo Quirno (@pabloquirno) April 24, 2026

En ese sentido, el Gobierno rechazó la invocación del principio de autodeterminación por parte del Reino Unido, al considerar que los actuales habitantes de las islas no constituyen un “pueblo” en los términos establecidos por Naciones Unidas, y cuestionó la validez del referéndum realizado en 2013.

Además, el comunicado denunció actividades de exploración y explotación de recursos naturales en la zona, calificándolas como ilegales, y reiteró la disposición argentina a retomar negociaciones bilaterales para alcanzar una solución pacífica.

A estas expresiones se sumó el jefe del Ejército, Carlos Presti, quien sostuvo: “Por historia y por derecho, reafirmamos nuestra soberanía. Las Islas Malvinas son y serán argentinas”.

Un conflicto que volvió a escalar en la agenda internacional

Las declaraciones del Gobierno argentino se dieron en un contexto internacional inusual tras la difusión de un informe de la agencia Reuters que indicó que la administración de Donald Trump evalúa retirar el respaldo diplomático de Estados Unidos al Reino Unido en la disputa por las islas.

Según la información, basada en un correo interno filtrado del Pentágono, Washington estaría revisando su apoyo a lo que denomina “posesiones imperiales” europeas, entre ellas las Malvinas, en el marco de posibles sanciones a aliados que no acompañaron operaciones militares estadounidenses contra Irán.

donald trump

La respuesta del Reino Unido

Desde Londres insistieron en que el estatus de las islas se sustenta en el principio de autodeterminación y recordaron el referéndum de 2013, en el que cerca del 98% de los votantes se manifestó a favor de continuar como territorio británico de ultramar.

“El tema de las islas Malvinas y su soberanía británica no están en cuestión”, remarcaron desde el entorno de Starmer, en línea con la postura histórica del Reino Unido.

El nuevo primer ministro británico, Keir Starmer. El nuevo primer ministro británico, Keir Starmer. Instagram

Tensiones geopolíticas en aumento

El trasfondo de este nuevo capítulo está atravesado por el deterioro en la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido. Londres ha marcado distancia de Washington en el conflicto con Irán y limitó el uso de sus bases militares a fines defensivos, una decisión que generó fricciones dentro de la alianza.

En ese escenario, medios británicos reflejaron la preocupación por el posible cambio de postura estadounidense. Mientras algunos titulares hablaron de una “amenaza” sobre las islas, otros señalaron que la revisión del respaldo diplomático podría convertirse en una herramienta de presión dentro de la OTAN

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La combinación de estos factores volvió a instalar la disputa por Malvinas en el plano internacional, con pronunciamientos cruzados y un contexto geopolítico que suma nuevas variables a un conflicto histórico.