La víctima se estaba haciendo un tratamiento de ortodoncia. Al dentista le dieron condicional, pero deberá advertir de manera visible qué fue lo que hizo.

Abusó de una paciente adolescente y lo condenaron a poner un cartel en la puerta del consultorio.

La Cámara Penal de Comodoro Rivadavia confirmó una sentencia de prisíon condicional contra un odontólogo de la localidad de Sarmiento , en la provincia de Chubut , condenado por el delito de abuso sexual infantil cometido contra una paciente adolescente.

Las juezas Mónica García y Cecilia Codina y el juez Martín Montenovo resolvieron por unanimidad sostener la pena dispuesta por la jueza Karina Breckle contra el odontólogo Fernando Raúl Flores Delgado.

El dentista chubutense, de 50 años, fue declarado penalmente responsable de abuso sexual simple y en contexto de ley de protección integral de la mujer, por un episodio ocurrido en su consultorio.

Los hechos por los cuales se lo sentenció ocurrieron durante una consulta, en la mañana del martes 27 de junio de 2023, en la cual Flores Delgado se encontraba atendiendo a una chica de 17 años de edad que llevaba adelante un tratamiento de ortodoncia.

Los odontólogos reclaman al Ipross el pago de las prestaciones realizadas durante las restricciones por la pandemia de coronavirus. Una testigo presencial confirmó la denuncia de la chica de 17 años. (Foto ilustrativa).

Además de otros testimonios que corroboraron lo ocurrido -incluyendo el de una persona que se encontraba dentro del consultorio- la jueza Breckle destacó que las declaraciones de la víctima en cámara Gesell “lograron acreditar la incomodidad de la adolescente ante los acercamientos y comportamientos impropios ejecutados por el acusado”.

Un letrero en la recepción y otro en la puerta

La jueza y, con posterioridad, la Cámara Penal, le aplicaron al odontólogo una pena de ocho meses de prisión de ejecución condicional.

También le impusieron la prohibición absoluta de atender pacientes menores de edad de cualquier sexo, y le ordenaron que en la ventanilla de recepción y la puerta de su consultorio se encuentre visible la leyenda “El profesional Fernando Raúl Flores Delgado mantiene vigente orden judicial que prohíbe atender pacientes menores de edad”.

Al odontólogo, el delito cometido tampoco le saldrá gratis en lo que respecta a lo estrictamente monetario, ya que el fallo dispuso que deberá asumir el costo total de un tratamiento de ortodoncia similar al que estaba siguiendo su víctima, en el consultorio y con el profesional que ella elija.

En el caso de no cumplir estas reglas y otras que incluyen un tratamiento psicológico por el término de dos años -o hasta recibir el alta médica-, el dentista chubutense perderá el beneficio de la prisión condicional y deberá cumplir los ocho meses en la cárcel.

Rechazaron el pedido de la defensa

Los jueces García, Codina y Montenovo fallaron luego de que la defensa de Flores Delgado pidió una revisión de la sentencia inicial, por considerar que las pruebas presentadas habían sido valoradas de manera errónea por el tribunal.

El abogado defensor, Guillermo Iglesias, objetó el procedimiento de cámara Gesell que se llevó a cabo, y que la Fiscalía no convocó testigos.

Los camaristas no hicieron lugar a ningún reclamo, dieron por probado los hechos y valoraron, en ese sentido, el relato de la denunciante, el sostenimiento en el tiempo sin contradicciones y las declaraciones de los padres de la víctima y de una testigo que se encontraba en el consultorio cuando ocurrió el abuso y corroboró lo ocurrido.

La resolución judicial incluye la realización de 800 horas de cursos o capacitaciones vinculados con Ley Micaela, violencia sexual, derechos de niños, niñas y adolescentes, violencia contra la mujer y ética profesional.