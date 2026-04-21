La víctima denunció que el hombre la acosó verbalmente y luego le tocó el glúteo. Sola y en shock, se refugió en una oficina y esperó a que el agresor se fuera.

Un paciente manoseó a la enfermera que lo atendía en la soledad de un hospital rural de la Patagonia.

Carolina es enfermera de un hospital rural de la pequeña localidad cordillerana de José de San Martín , en Chubut . Y vivió un episodio de violencia sexual que, asegura, no va a olvidar nunca.

Un paciente que concurría diariamente al establecimiento para atenderse la manosó mientras ella cumplía su turno, aprovechándose seguramente de que la mujer trabajaba en soledad.

El agresor es un hombre que iba al hospital todos los días para realizarse curaciones .

El hecho de que estuviera identificado y fuera conocido no lo amedrentó. Y ahora afronta una causa en su contra por abuso sexual simple, según la calificación que hizo la fiscalía tras analizar los hechos denunciados.

Qué denunció la enferemera

Durante uno de esos turnos, la desagradable situación se presentó de manera repentina e inesperada. "En un momento salgo de la oficina y empezó a decirme cosas sobre mi físico", relató la enfermera intimidada.

Como en un primer instante no terminaba de entender lo que escuchaba y nolo había escuchado bien, la mujer se acercó para tratar de entender mejor lo que decía un paciente que al que tenía visto.

Ahí, ante su sorpresa, el hombre la manoseó. "Me dijo cosas fuera de lugar y me apretó el glúteo. Fue un momento que no me voy a olvidar nunca", describió sobre el intimidante momento que le tocó soportar.

El hecho derivó en una denuncia penal, una medida cautelar y un reclamo que trasciende su caso particular y pone bajo la lupa la seguridad de trabajadoras de salud en lugares alejados.

"Vení, vamos para allá"

El episodio no se limitó al manoseo. El agresor intentó conducir a Carolina hacia la sala de curaciones, un sector fuera del alcance de las cámaras de seguridad. "Me decía 'vení, vamos para allá', sabiendo que es un punto ciego", detalló.

La reacción inicial de la enfermera fue de shock. "No lo empujé ni le pegué, me quedé paralizada. Solo atiné a decirle que se fuera, que había cámaras y que iba a llamar a la policía", explicó.

La mujer también contó que tras el estupor inicial, logró refugiarse en la oficina hasta que finalmente el paciente decidió abandonar el lugar.

Restricción de acercamiento

Tras el episodio, Carolina alertó a sus superiores y llamó a la policía. Y horas después hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer.

La respuesta judicial fue rápida: el Ministerio Público Fiscal caratuló el caso como "abuso sexual simple" y dispuso una restricción de acercamiento por 30 días para el acusado.

El hombre, por su parte, negó los hechos.

"No podía dejar de llorar"

"Esa misma noche ya tenía la medida. Me sentí contenida por la policía y por mis compañeras", destacó la enfermera.

Sin embargo, el impacto emocional no tardó en manifestarse. "No podía dejar de llorar, temblaba. Al otro día me agarró mucha ansiedad antes de ir a trabajar", contó.

Abuso de una enfermera en un hospital rural de chubut - repudio El comunicado en las redes de los compañeros de la enfermera en el hospital rural de Chubut, luego del abuso.

El miedo se extendió más allá del hospital. "Es un pueblo chico, y te cambia todo. Pensás dos veces antes de salir", admitió. Sobre la identidad del agresor, fue contundente: "Lo atendíamos hace un mes. Sabemos quién es."

Sola, sin seguridad y con cámaras apagadas

Más allá de lo que le ocurrió, Carolina puso en palabras una situación que, según ella, es habitual en el centro de salud rural donde trabaja y en muchos hospitales rurales de Chubut.

El personal de enfermería trabaja solo, sin acompañamiento de seguridad y con recursos mínimos.

"Hay momentos en los que estamos completamente solos. A partir de la noche, no hay nadie más en enfermería", describió.

Y añadió que el día del manoseo estaba aún más desprotegida de lo habitual. "Las únicas herramientas que tenemos son las cámaras y el celular, pero ese día las cámaras no funcionaban por un corte de luz."

Una situación que se repite

La enfermera señaló que las situaciones de agresión no son excepcionales.

"Muchas veces vienen pacientes alcoholizados, nos faltan el respeto y tenemos que llamar a la policía. Ellos le tienen miedo a la policía, pero a nosotros no", sostuvo.

"No podemos seguir con la idea de que 'nunca pasa'. Cuando pasa, estamos solos", advirtió la trabajadora de la salud para pedir que se revise la situación y se mejoren las condiciones de seguridad en este tipo de establecimientos.

Repudio y pedido de sanciones

El caso generó una fuerte reacción en el hospital de General San Martín, donde se difundió un comunicado de repudio y de acompañamiento a la víctima.

El flyer que difundió la comunidad del centro de salud en las redes además pidió justicia y sanciones para el responsable del "acto de violencia sexual contra nuestra compañera".