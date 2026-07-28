Un hombre fue atacado por 5 personas en Caleta Olivia. Apareció en la ruta 3 con un tiro en la pierna y un golpe en la cabeza. El motivo del ataque, en duda.

Entraron a su casa, le pegaron y le dispararon, pero logró escapar: caminó toda la noche en busca de ayuda.

Un hombre de 33 años apareció con un disparo en una pierna y un fuerte golpe en la cabeza en la ruta 3 , en Caleta Olivia , luego de pasar buena parte de la noche caminando en busca de ayuda , tras un ataque que todavía no tiene una explicación clara.

La misteriosa situación se produjo en la primera mañana del lunes 27 de julio de 2026 , luego de que la policía de Santa Cruz recibiera una alerta sobre la presencia de un sujeto herido en cercanías de la planta de ósmosis inversa.

El hombre fue trasladado de inmediato por efectivos de la comisaría Quinta, con jurisdicción en el lugar, hasta el Hospital Zonal de Caleta Olivia para que recibiera asistencia médica.

Allí, le contó a la Policía la pesadilla que le tocó vivir cuando se encontraba durmiendo solo en su casa del barrio Altos del Bicentenario.

Golpes con barras de metal y un disparoOlivia

Mientras descansaba, fue sorprendido por cinco hombres que ingresaron al domicilio por motivos que todavía están siendo investigados y que, en un principio, resultan un enigma.

Según el relato de la víctima, los intriusos lo golpearon en la cabeza con una barra de metal y uno de ellos le disparó con un arma de fuego. La bala impactó en su pierna izquierda.

El motivo del ataque no pudo ser confirmado y es justamente lo que se investiga.

Caminó hasta ser rescatado

Pese a las heridas, el hombre logró escapar del lugar y caminó durante toda la noche por una zona descampada hasta llegar a la planta de ósmosis inversa, donde finalmente fue auxiliado.

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos de la Comisaría Quinta realizaron las diligencias de rigor junto a la División Gabinete Criminalístico, mientras que la División de Investigaciones fue convocada para colaborar con las tareas investigativas.

Tras el rescate, el hombre baleado fue trasladado por la policía hasta el hospital zonal de Caleta Olivia.

La causa quedó bajo la intervención del Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia.

Hasta el momento, la declaración testimonial formal de la víctima no pudo ser recepcionada, ya que permanecía bajo los efectos de anestesia local tras recibir atención médica en el hospital zonal.

Muerte en un hotel de Caleta Olivia

Unas horas después de este episodio, se presentó otra circunstancia inesperada en Caleta Olivia, en esta ocasión en un conocido hotel.

La Justicia de Santa Cruz investiga la muerte de un hombre de 46 años que fue hallado sin vida en una de las habitaciones del hospedaje Valhalla, antes conocido como Posada Don David.

El aviso se produjo cerca de las 2:20 de la madrugada del martes 28 de julio de 2026, cuando el sereno del establecimiento advirtió que el huésped no era visto desde hacía varios días y no respondía a los llamados.

Personal de la Comisaría Primera se trasladó hasta el lugar y constató que la llave permanecía colocada en la puerta de la habitación.

Un móvil policial en la puerta del hotel Valhalla, en Caleta Olivia, donde un huesped fue hallado sin signos vitales en una habitación.

Tras llamar reiteradamente sin obtener respuesta, los agentes decidieron ingresar por una ventana.

Encontraron al huésped recostado en la cama, sin signos vitales.

La víctima fue identificada como un hombre de apellido Cabrera, de 46 años.

Según el testimonio del sereno, se hospedaba solo y la última vez que había sido visto fue entre el viernes y el sábado anterior.

Sin signos de violencia

Las primeras diligencias no hallaron signos de violencia en el cuerpo ni indicios de la participación de terceros, y los peritos descartaron la presencia de monóxido de carbono en el ambiente.

La principal hipótesis apunta a un paro cardíaco, aunque la causa de muerte definitiva quedará establecida recién cuando esté el resultado de la autopsia.

En paralelo, la División de Investigaciones analizará las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel para reconstruir los últimos movimientos del huésped.