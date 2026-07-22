Feroz agresión en la Copa Sudamericana: atacaron a balazos un micro de hinchas de Tigre en Uruguay

15 micros estaban regresando con más de 2.000 hinchas que viajaron hacia Montevideo y sufrieron una emboscada. Las imágenes del ataque.

Los 15 micros estaban emprendiendo el regreso hacia el país, con los más de 2.000 hinchas.

Un violento episodio vivieron los hinchas de Tigre en Uruguay , tras la goleada 3-0 ante Nacional por la ida de los 16vos de final de la Copa Sudamericana. Uno de los micros que trasladaba simpatizantes argentinos fue emboscado y baleado, lo que terminó con vidrios rotos y una persona hospitalizada.

El hecho ocurrió en la zona de Ruta 1 y Camino Cibils pasadas las 22 horas. Los 15 micros estaban emprendiendo el regreso hacia el país, con los más de 2.000 hinchas que viajaron hacia Montevideo para presenciar el partido y, en el momento de la emboscada, se dirigían hacia Colonia.

"Hay un herido de bala en pierna y pie" , informó en X el periodista Juan Pablo Romero, del diario El País de Uruguay. El joven fue trasladado al Hospital del Cerro, donde permanece internado y estable, acompañado de su familia y el presidente del club, Martín Suárez , se dirigió al lugar para acompañarlo.

El violento ataque obligó al ómnibus de la empresa Flechabus a detenerse de emergencia en medio de la conmoción de los pasajeros. Según publicó El País, el incidente se produjo cuando los colectivos "fueron interceptados por una sucesión de lanzamientos con armas de fuego. Se escucharon varias detonaciones y ruidos de metralleta".

"La policía liberó a los micros de Tigre"

El micro que encabezaba la caravana fue el más afectado, que recibió diez impactos de bala, de acuerdo con los primeros testimonios y la información policial, que impactaron contra los vidrios laterales y provocaron escenas de pánico entre los pasajeros.

Según confirmaron medios locales, el ataque fue perpetrado por algunos hinchas de Nacional, quienes en moto emboscaron al micro. Dirigentes del club uruguayo se hicieron presente en el lugar para ayudar a los hinchas que por un largo rato quedó varado al borde de la ruta.

El periodista Luciano García, quien se encontraba cubriendo la travesía de los argentinos, visibilizó la gravedad del hecho.

"La policía liberó a los micros de Tigre que estaban emprendiendo el regreso y barras locales atacaron a balazos a dos de los ómnibus. Fue en la Ruta 1 y Camino Cibils. El club ya está al tanto y en contacto. Hay heridos pero no de gravedad. Repudiable y horrible", detalló y compartió imágenes.

Durante la madrugada, comentó que los hinchas que se encontraban retenidos en una comisaría lograron subirse a otro micro para volver a Buenos Aires. "De milagro no fue una tragedia sin precedentes. Ojalá alguna autoridad de Conmebol, algún día, tome cartas en el asunto", sumó en otro de sus posteos.

La policía uruguaya reveló que los agresores escaparon del lugar tras efectuar los disparos y son intensamente buscados. Las primeras investigaciones apuntan a que integrantes de la barra de Nacional habrían estado esperando el paso del ómnibus, tras la derrota de su equipo.

El tenso clima en la cancha previo al partido de Tigre ante Nacional

El partido había tenido varios detalles que fueron "caldeando" el clima, más allá del resultado. Los uruguayos recibieron al equipo con la canción "Supertestrella", de la española Aitana, para burlarse por el título de España en la Copa del Mundo.

Ante una noche de provocaciones, al finalizar, el equipo de Victoria desplegó una bandera por la soberanía de las Islas Malvinas, igual que la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

El ataque ocurrió minutos después de que el equipo argentina diera un paso importante hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana, al imponerse por 3 a 0 en el Gran Parque Central. La revancha se disputará la próxima semana en Victoria.