Dolor por la joven que murió en el choque de la Ruta 22: era emprendedora y tenía 21 años

La víctima viajaba en el asiento trasero de un Volkswagen Gol que perdió el control durante una madrugada marcada por la niebla. Las otras dos ocupantes resultaron heridas.

Se identificó a la joven fallecida en el accidente de tránsito.

El fatal accidente ocurrido durante la mañana de este domingo sobre la Ruta 22 , en Plottier , causó una profunda conmoción en Neuquén. Una joven de 21 años murió luego de que el auto en el que viajaba junto a otras dos mujeres se despistara, chocara contra un árbol y posteriormente impactara contra un poste.

El siniestro se produjo minutos antes de las 7:30, a la altura del kilómetro 1231, en inmediaciones de Vialidad Nacional. Las tres ocupantes, todas domiciliadas en la ciudad de Neuquén, aparentemente regresaban desde Plottier cuando la conductora perdió el control del Volkswagen Gol.

La víctima fatal fue identificada como Mariana Escudero , una joven que vivía en el barrio Valentina Sur de la capital neuquina. Era emprendedora y tenía un negocio dedicado a la venta de ropa femenina de todos los talles.

Según explicó a LM Neuquén el coordinador operativo de Tránsito de Neuquén, comisario Pablo Encina, Mariana viajaba en el asiento trasero izquierdo. De acuerdo con las primeras constataciones realizadas en el lugar, no habría llevado colocado el cinturón de seguridad.

“La parte más perjudicada fue la posterior trasera en el choque”, señaló el comisario al brindar detalles sobre la mecánica del impacto.

Las otras dos jóvenes lograron salir del auto

La conductora y la acompañante, de entre 24 y 26 años, pudieron abandonar el vehículo por sus propios medios. Ambas fueron asistidas por personal médico y trasladadas a distintos centros de salud.

Una de ellas fue derivada al Hospital de Plottier, mientras que la otra fue trasladada al hospital provincial Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén. Por el momento, no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones que sufrieron.

Encina indicó que al momento del accidente había una intensa niebla y muy poca visibilidad en ese sector de la ruta. Una de las hipótesis es que esas condiciones habrían influido en la pérdida de control del vehículo, aunque las causas todavía son materia de investigación.

Tras salirse de la calzada, el Gol impactó primero contra un árbol y luego contra un poste. Finalmente, quedó volcado sobre uno de sus laterales en la banquina, a la altura de un camino rural ubicado sobre la calle Santa Fe Sur.

Un amplio operativo en el lugar

Personal de Bomberos Voluntarios de Plottier trabajó con herramientas hidráulicas para poder retirar el cuerpo de la joven del interior del vehículo.

También participaron efectivos de la Comisaría 46ª, Policía de Tránsito Turística, Policía Científica, Defensa Civil y la División Accidentología de la Policía de Neuquén.

Luego de la intervención del médico policial, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia. El Ministerio Público Fiscal tomó intervención en la causa y se aguardan los resultados de las pericias para determinar con precisión cómo ocurrió el fatal accidente.