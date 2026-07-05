Accidente fatal en Plottier, la víctima del VW Gol tenía 21 años: el estado de salud de las otras dos ocupantes

La Policía explicó cómo fue la dinámica del accidente de este domingo, donde casi no había visibilidad a las 7.30. La conductora habría perdido el control.

Un accidente fatal se registró esta madrugada en la Ruta 22 , a la altura del kilómetro 1231, en cercanías de Vialidad Nacional en Plottier, donde un Volkswagen Gol con tres jóvenes mujeres a bordo chocó y tras perder el control en la calzada. Una de las ocupantes, de 21 años, murió en el lugar.

El coordinador operativo de Tránsito de Neuquén,el comisario Pablo Encina, brindó precisiones a LM Neuquén sobre cómo ocurrió el lamentable y trágico hecho.

Según explicó, el accidente se produjo alrededor de las 7.30 de la madrugada, cuando en el vehículo viajaban tres mujeres jóvenes; aparentemente, venían de Plottoer y se dirigían hasta Neuquén capital. La víctima fatal, de 21 años, iba en el asiento trasero izquierdo y, según pudo constatarse en el lugar, no llevaba puesto el cinturón de seguridad. "La parte más perjudicada fue la posterior trasera en el choque", se lamentó el comisario.

El accidente fatal donde iban tres mujeres en un VW Gol.

La conductora y la acompañante, de entre 24 y 26 años, lograron salir del vehículo por sus propios medios tras el impacto. De acuerdo a la información suministrada. Ambas fueron trasladadas a centros de salud: una al Hospital de Plottier y la otra al Castro Rendón de la ciudad de Neuquén.

Accidente fatal en Plottier: madrugada sin visibilidad

Encina indicó que al momento del hecho había poca visibilidad debido a la intensa niebla que se registraba en la zona, lo que habría provocado que la conductora perdiera el control del rodado, aunque ello es materia aún de investigación.

El vehículo impactó primero contra un árbol y luego contra un poste, quedando lateralizado sobre la banquina, en un camino rural sobre la calle Santa Fe Sur.

Personal de Bomberos Voluntarios de Plottier trabajó con herramientas de extracción hidráulica para rescatar a la víctima fatal. También intervinieron efectivos de la Comisaría 46ª, la Policía de Tránsito Turística, la Policía Científica y personal de Defensa Civil. Luego intervino el médico policial y posterior envío a la morgue judicial para autopsia.

La División Accidentología de la Policía de Neuquén colaboró en el lugar para establecer las causas del siniestro. Por el fallecimiento de la joven interviene el Ministerio Público Fiscal.

Se confirmó además que tres mujeres, todas domiciliadas en la ciudad capital, se dirigían hacia allí al momento del hecho.