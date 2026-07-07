Mundial 2026: quién es Hamza Abdelkarim, la joya de Egipto que compró el Barcelona y desafió a Messi

Tiene 18 años, es la promesa de los Faraones y palpitó el cruce con la Selección. Su historia meteórica, de El Cairo a La Masía.

Hamza Abdelkarim es el nombre que se ganó un lugar en la previa del cruce entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 . El delantero de 18 años, comprado por el Barcelona sin haber debutado en la primera división de su país, encendió la antesala del partido de este martes en Atlanta con una frase desafiante.

"Jugamos contra Argentina, no contra Messi", declaró en diálogo con Mundo Deportivo, cuando le remarcaron que enfrentaría al máximo ídolo del club en el que juega. El pibe, que integra la estructura juvenil culé, agregó que cuando entra a la cancha hace lo que lo hace feliz y no le importa lo que se diga afuera del campo.

Según datos de Opta, Abdelkarim se convirtió en el jugador más joven en debutar con Egipto en un Mundial, con 18 años y 165 días. Lo hizo en el minuto 75 del empate 1-1 ante Bélgica, justo cuando Mohamed Salah le cedió el lugar. La leyenda y su heredero.

La historia de Hamza Abdelkarim, de El Cairo a La Masía

Nacido el 1 de enero de 2008 en El Cairo, se formó en las inferiores del Al Ahly, el gigante egipcio, y creció en una familia trabajadora, entre viajes en colectivo y entrenamientos al amanecer. Su ascenso fue tan veloz que cuesta seguirle el ritmo: en noviembre pasado todavía jugaba el Mundial Sub-17 de Qatar, donde marcó dos goles y dio una asistencia en cuatro partidos. Tres meses después, el Barcelona ya lo tenía en sus instalaciones.

El club catalán le ganó la pulseada al Feyenoord y lo sumó a préstamo en febrero de 2026. Problemas burocráticos demoraron su estreno hasta marzo, pero en 11 partidos con el Juvenil A anotó ocho goles, incluido un triplete en apenas 15 minutos. El rendimiento alcanzó para que el Barcelona ejecutara la opción de compra: 1,5 millones de euros fijos más cinco millones en variables, según confirmó el propio Al Ahly.

Su perfil de juego combina movilidad entre líneas, frialdad para definir al primer toque y aceleración en espacios cortos. La próxima temporada seguiría su desarrollo en el Barça Atlètic, aunque Hansi Flick ya avisó que lo evaluará para la pretemporada del primer equipo, con la salida de Robert Lewandowski como telón de fondo.

El respaldo de Hossam Hassan y la sombra de Salah

El seleccionador Hossam Hassan lo convocó al Mundial contra todos los pronósticos. El DT explicó que lo siguió en el Mundial Sub-17, vio todos sus partidos en el Barcelona y quedó convencido de su personalidad, su técnica y su ambición.

En el torneo, Abdelkarim participó en los cuatro partidos de Egipto, siempre como recambio y sin superar los 15 minutos, y hoy volverá a esperar su chance desde el banco. Sobre el capitán egipcio, se deshizo en elogios: "Estar a su lado es un sueño y un honor para mí".

La previa del partido ya venía cargada desde el lado africano, con el provocador mensaje de un integrante del cuerpo técnico contra Messi. Ahora, con la frase del juvenil, los Faraones redoblan la apuesta ante el campeón del mundo, en un duelo que definirá un lugar en los cuartos de final. Egipto ya hizo historia al eliminar a Australia y meterse por primera vez entre los 16 mejores.