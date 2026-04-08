Citan a declarar a las jubiladas que le prestaron dinero a Manuel Adorni para comprar el departamento de Caballito

El fiscal Gerardo Pollicita investiga operaciones inmobiliarias y financieras vinculadas al jefe de Gabinete. Las testigos habrían participado como vendedoras y prestamistas en millonarias transacciones.

El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar a cuatro mujeres que figuran como prestamistas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en el marco de una investigación que analiza operaciones inmobiliarias y mecanismos de financiamiento utilizados para la compra de propiedades.

Las primeras en comparecer serán Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 , quienes fueron convocadas como testigos para el jueves 9 de abril. Ambas mujeres participaron en la venta del departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito en el que actualmente reside Adorni, junto a su esposa Bettina Angeletti.

Según consta en la causa, Viegas y Sbabo no solo actuaron como vendedoras del inmueble, sino también como prestamistas. En la operación, habrían otorgado una hipoteca no bancaria por 200.000 dólares, lo que representa cerca del 90% del valor total de la propiedad. De este modo, financiaron gran parte de la compra realizada por el funcionario y su pareja.

De acuerdo con la investigación judicial, las dos jubiladas habrían facilitado más del 85% del dinero que luego recibieron como parte del pago por la vivienda, configurando un esquema en el que las mismas personas actuaron como vendedoras y acreedoras del crédito hipotecario.

adorni y su esposa Hay un pedido de informe sobre el viaje de la esposa de Manuel Adorni.

Nuevas citaciones y otra operación bajo análisis

En tanto, para el lunes siguiente fueron citadas Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio. Ambas figuran en el expediente como quienes habrían aportado 85.000 y 15.000 dólares, respectivamente, el mismo día en que Angeletti adquirió una propiedad en el country Indio Cua, ubicado en Exaltación de la Cruz.

La Justicia busca determinar el origen de esos fondos y las condiciones en que se concretaron los préstamos, en el contexto de una serie de operaciones que presentan características poco habituales en el mercado formal de crédito inmobiliario.

La declaración de Hugo “Huguito” Morales

En el marco de la causa, también declaró como testigo Hugo Morales, conocido como “Huguito”, ex futbolista e ídolo del club Club Atlético Lanús durante la década del 90.

Morales confirmó haber vendido el departamento de Caballito a Viegas y Sbabo por 200.000 dólares en mayo de 2024. Posteriormente, en noviembre del mismo año, las dos mujeres transfirieron la propiedad a Adorni y Angeletti por un total de 230.000 dólares.

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La operación fue financiada mediante un crédito hipotecario en el que Viegas y Sbabo figuran como acreedoras en partes iguales, con un préstamo de 100.000 dólares cada una. Este esquema de financiamiento privado es uno de los puntos centrales que analiza el fiscal Pollicita.

El objetivo de las citaciones

La investigación apunta a esclarecer la legalidad y transparencia de las operaciones, especialmente en lo que respecta a los préstamos privados otorgados por particulares sin intermediación bancaria. También se analiza si existieron inconsistencias en los montos declarados, el origen de los fondos y la capacidad financiera de las personas involucradas.

Por el momento, las citaciones tienen carácter testimonial y forman parte de la etapa preliminar de recolección de pruebas. A partir de las declaraciones, el fiscal buscará determinar si corresponde avanzar con nuevas medidas o eventuales imputaciones.

El expediente continúa en desarrollo y no se descartan nuevas convocatorias en los próximos días, en función de la información que surja de los testimonios previstos.