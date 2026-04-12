Un aliado clave de Javier Milei cayó en las elecciones de su país: perdió tras 16 años en el poder

El primer ministro húngaro fue derrotado en las elecciones legislativas por el opositor conservador Péter Magyar y golpea a los principales referentes internacionales de la derecha.

El primer ministro de Hungría , Viktor Orbán , uno de los dirigentes europeos más cercanos ideológicamente al presidente argentino Javier Milei , fue derrotado este domingo en las elecciones legislativas de su país luego de permanecer 16 años consecutivos en el poder. El triunfo quedó en manos del opositor conservador Péter Magyar , líder del partido Tisza, quien se impuso con una amplia ventaja y quedó encaminado a convertirse en el nuevo conductor político del país europeo.

De acuerdo con los primeros resultados oficiales y sondeos a boca de urna, la fuerza de Magyar obtuvo más del 50% de los votos y logró una mayoría contundente en el Parlamento, dejando al oficialismo de Orbán en segundo lugar con poco más del 41% de los sufragios.

La elección marcó un punto de inflexión para la política húngara y también para el mapa de la derecha internacional , ya que Orbán era considerado uno de los principales referentes de los sectores conservadores y nacionalistas en Europa, además de mantener afinidad política con Milei.

Una derrota histórica tras más de una década de hegemonía

Orbán gobernaba Hungría desde 2010 con mayoría parlamentaria absoluta y había logrado consolidar uno de los liderazgos más prolongados de Europa. Sin embargo, la jornada electoral de este domingo mostró un fuerte desgaste de su administración y un masivo respaldo al cambio político impulsado por la oposición.

Elecciones en Hungría, primer ministro húngaro

El Parlamento húngaro, compuesto por 199 bancas, será el encargado de formalizar la designación del próximo primer ministro. Según el escrutinio parcial, Tisza alcanzaría entre 136 y 138 escaños, una mayoría suficiente para gobernar sin necesidad de alianzas.

En contrapartida, el partido oficialista Fidesz, de Orbán, obtendría apenas entre 54 y 56 bancas, mientras que el Movimiento Nuestra Patria sumaría cinco representantes.

La diferencia fue tan amplia que el propio Orbán reconoció públicamente la derrota antes de finalizar el conteo.

“Para nosotros el resultado es doloroso, pero ha dejado claro que no nos ha otorgado la responsabilidad de gobernar”, expresó el mandatario saliente ante sus seguidores, al tiempo que felicitó a Magyar por la victoria.

Alta participación y clima de cambio político

Los comicios registraron una participación récord, en una señal del fuerte interés que despertó la posibilidad de un cambio de ciclo en el país. Más de 7,5 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar dentro de Hungría, además de más de 500.000 electores registrados en el exterior.

La elevada concurrencia a las urnas ya era interpretada durante la jornada como un posible indicio de una elección competitiva, en contraste con los comicios anteriores donde Orbán había dominado con comodidad.

Javier Milei y el exprimer ministro húngaro

Qué puede cambiar en Hungría con el triunfo de Magyar

Con la mayoría parlamentaria obtenida, Péter Magyar quedó en condiciones de avanzar con su principal promesa de campaña: revertir buena parte de las reformas institucionales implementadas durante el ciclo de Orbán.

Entre sus propuestas centrales figura una reconstrucción del Estado de Derecho, incluyendo una nueva Constitución y modificaciones a leyes cuestionadas por organismos internacionales por restringir la libertad de prensa y otros derechos fundamentales.

El triunfo opositor también podría modificar la relación de Hungría con la Unión Europea, luego de años de tensiones entre Bruselas y el gobierno de Orbán por sus políticas nacionalistas y su postura frente a distintos conflictos regionales.