Javier Milei admite que "los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos"

El Presidente fue crítico con los que dicen que "todo está mal". Según su visión, "la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023".

El presidente Javier Milei volvió a ser implacable con las críticas a su gestión. No sólo despotrica contra los economistas que objetan las políticas económicas, sino que ahora también lo hizo con “el periodismo ”.

Milei dijo que “el periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos… o directamente de sus jefes”. Aunque, para él “la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023”.

Agregó que le “resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que ‘todo está mal’ cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años. Eso no es análisis: es relato”.

Al tiempo que admitió que “sería intelectualmente deshonesto” afirmar que todos los argentinos están mejor. “Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución”.

milei presentacion del libro

El pedido de Milei a la gente

El mandatario insistió en proseguir con las medidas de la motosierra, que viene aplicando desde el inicio de su mandato. Señaló que “hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos”.

E indicó: “Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado. Sabemos que estos últimos meses fueron duros. Y no es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado”.

Aseguró que “eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación”. Aunque, según indicó, “los resultados ya están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza”.

Para finalizar, reforzó su política económica y social: “No nos van a psicopatear. Sabemos exactamente qué hay que hacer y lo estamos haciendo”.

image

Milei admitió que la baja de la inflación podría demorarse

El pasado domingo, el Presidente había destacado la desaceleración de la inflación mayorista, aunque había admitido que la baja en los precios al consumidor avanza con mayor lentitud. Señaló que aún resta una “corrección importante” en los precios regulados y advirtió por el impacto de la suba del petróleo y las materias primas.

“Veníamos padeciendo un alza de los precios del 1,5 diario. En diciembre de 2023 estaba en 54% mensual. Hoy la inflación mayorista viaja por debajo del 1 mensual. Es decir, pasó a viajar al 13% o 12% anual. Usted lo puede medir en la inflación al consumidor que esa tiene más retrasos, ya que sufre ajustes de tarifas y demás, con lo cual es mucho más difícil perforar esa línea", señaló el presidente.

Milei advirtió: “Queda pendiente una gran corrección de precios regulados que hace que vaya a tardar más en verse el efecto sobre la inflación. El año pasado la minorista terminó con un 32% de aumento y la mayorista en un 24%. Esta va camino de estar en torno al 10% y la del consumidor, en torno al 20%. Tenga en cuenta que todavía quedan las correcciones de precios regulados, los relativos a materias primas y el salto en el precio del petróleo”.

Milei reiteró su defensa a la “motosierra” en el gasto público, uno de los ejes de su gestión: “Hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, bajando un 30% el gasto público en términos reales. En términos de dinero, le devolvimos a los argentinos 90 mil millones de dólares. Pero no solo eso, sino que la economía de ese año creció 6,6% con el mismo indicador".