Javier Milei admitió que la baja de la inflación podría demorarse

El Presidente advirtió que aún resta ver el impacto del aumento del petróleo y de las materias primas, aunque sostuvo que la inflación continuará en descenso.

El presidente Javier Milei destacó la desaceleración de la inflación mayorista, pero admitió que la baja en los precios al consumidor avanza con mayor lentitud. Señaló que aún resta una “corrección importante” en los precios regulados y advirtió por el impacto de la suba del petróleo y las materias primas.

“Veníamos padeciendo un alza de los precios del 1,5 diario. En diciembre de 2023 estaba en 54% mensual. Hoy la inflación mayorista viaja por debajo del 1 mensual. Es decir, pasó a viajar al 13% o 12% anual. Usted lo puede medir en la inflación al consumidor que esa tiene más retrasos, ya que sufre ajustes de tarifas y demás, con lo cual es mucho más difícil perforar esa línea", señaló el presidente.

En este contexto, Milei advirtió: “Queda pendiente una gran corrección de precios regulados que hace que vaya a tardar más en verse el efecto sobre la inflación. El año pasado la minorista terminó con un 32% de aumento y la mayorista en un 24%. Esta va camino de estar en torno al 10% y la del consumidor, en torno al 20%. Tenga en cuenta que todavía quedan las correcciones de precios regulados, los relativos a materias primas y el salto en el precio del petróleo”.

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El mandatario volvió a decir, en declaraciones a El Debate de España, que cuando asumió el 10 de diciembre de 2023 “la inflación corría al uno y medio por 100 diario”: “Teníamos cuatro bases monetarias en el Banco Central, o sea que al día podríamos haber quintuplicado la cantidad de dinero que teníamos cerca del equivalente de deuda en pesos por nueve o diez bases monetarias en un mes”.

Javier Milei: “Hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad”

Milei reiteró su defensa a la “motosierra” en el gasto público, uno de los ejes de su gestión: “Hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, bajando un 30% el gasto público en términos reales. En términos de dinero, le devolvimos a los argentinos 90 mil millones de dólares. Pero no solo eso, sino que la economía de ese año creció 6,6% con el mismo indicador".

El Presidente destacó: “Nos habíamos planteado la política de déficit cero, es decir, que el resultado operativo alcanzara para pagar los intereses. Teníamos un déficit del Tesoro de cinco puntos del PIB. Anunciamos que lo íbamos a hacer en un año. Todo el mundo decía que era imposible hacerlo en cuatro, que difícilmente iba a poder terminar el gobierno en equilibrio. Lo logramos en un mes. Como esto otras muchas acciones orientadas a equilibrar la economía”.