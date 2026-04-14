EPAS localizó la falla de la cañería rota en Neuquén: ¿A qué hora vuelve el agua?

El organismo provincial advirtió que la normalización del suministro podría demorar algunas horas más mientras se rellenan las cañerías.

En las próximas horas se estima que estará reparado el caño.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que ya logró localizar el desperfecto que provocó la importante rotura de cañería registrada en el centro de la ciudad de Neuquén y que actualmente trabaja contrarreloj para completar la reparación y restablecer el suministro de agua potable en los barrios afectados.

La actualización fue confirmada luego de varias horas de operativo en la zona de Avenida Mosconi, a la altura de J.J. Lastra y Avenida Olascoaga, este martes donde durante la mañana se produjo una importante pérdida de agua que generó anegamientos, complicaciones de tránsito y una fuerte afectación en la red de distribución.

Desde el organismo provincial indicaron que el punto exacto de la falla ya fue identificado y que el personal técnico avanza con la intervención sobre el tramo dañado de la cañería . De acuerdo con la estimación oficial, las tareas podrían quedar concluidas alrededor de las 16, siempre que no surjan complicaciones adicionales durante la reparación.

No obstante, desde el EPAS aclararon que la finalización de los trabajos no implicará una restitución inmediata del servicio en los hogares. Explicaron que una vez reparada la cañería será necesario comenzar el proceso de represurización de la red y permitir que las tuberías vuelvan a llenarse progresivamente, un procedimiento que suele demandar varias horas adicionales.

Rotura de caño Avenida Olascoaga (2) Claudio Espinoza

Por ese motivo, aunque la reparación pueda completarse durante la tarde, el regreso del agua a los domicilios no será instantáneo y podría registrarse de manera gradual, dependiendo de la ubicación de cada barrio dentro del sistema de distribución.

Los sectores alcanzados por la afectación son Área Centro Sur, Área Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco, Belgrano y Limay, donde desde horas tempranas se reportó baja presión o directamente falta de suministro como consecuencia de la paralización del sistema de bombeo Leguizamón.

Ese sistema, ubicado sobre el río Limay, debió ser detenido para permitir el vaciado de la cañería dañada y posibilitar la intervención de los operarios en condiciones seguras.

Rotura de caño Avenida Olascoaga (5) Claudio Espinoza

Dónde fue la rotura

La rotura de la red se produjo en un punto neurálgico del oeste capitalino y generó una importante pérdida de agua que avanzó por varias cuadras, alcanzando incluso sectores de calle Intendente Carro. La magnitud del derrame obligó además a implementar un operativo de tránsito para evitar inconvenientes mayores en una zona de alta circulación.

Actualmente continúa interrumpido el tránsito en la intersección de Lastra y La Pampa, donde se dispuso el desvío de vehículos hacia el sur hasta Intendente Carro para reorganizar la circulación y permitir el trabajo de las cuadrillas.

La situación genera mayores complicaciones debido a que se trata de una de las pocas vías paralelas habilitadas en ese sector de la ciudad, en momentos en que otras arterias permanecen condicionadas por obras viales en ejecución.

Rotura de caño Avenida Olascoaga (7) Claudio Espinoza

Mientras avanzan las tareas, desde el EPAS reiteraron el pedido a los vecinos de los barrios afectados para extremar el uso racional del agua almacenada en tanques domiciliarios, priorizando únicamente el consumo esencial y la higiene personal hasta la normalización completa del servicio.

Además, recordaron que la línea gratuita de atención al usuario permanece habilitada durante las 24 horas para consultas y reportes: 0800-222-4827.

Por el momento, la expectativa oficial es que si los trabajos avanzan según lo previsto, durante la tarde comenzará paulatinamente la recuperación del sistema, aunque la normalización total dependerá del tiempo que demande que la red recupere presión en todos los sectores afectados.