"Genio de la libertad mundial": el polémico video futbolero de Javier Milei para celebrar su gestión

En el video, al estilo de "Los Supercampeones", el presidente enfrenta a "kukas", "barrabravas" y "delincuentes.

El video lo tiene como protagonista de un imaginario partido de fútbol.

El presidente Javier Milei nuevamente generó polémica en las redes sociales, tras la publicación de un bizarro video realizado con Inteligencia Artificial. En el mismo critica a la oposición y muestra los logros del gobierno libertario .

El recorte animado, al estilo del popular dibujado animado de los años 90 "Supercampeones", lo tiene como protagonista de un imaginario partido de fútbol frente a un ejército de "kukas", "barrabravas" y "delincuentes" en el que derrota a la inflación, al déficit, a los “ ñoquis del Estado” , a los “gerentes de la pobreza” y al narcotráfico, entre una larga enumeración de datos y rivales.

A su vez, menciona el déficit cero, la baja de impuestos, el superávit comercial y la reducción del riesgo país, todo presentado como jugadas clave dentro de un partido imaginario.

Él solo, sin equipo y aplaudido por Donald Trump en la tribuna. Recién al final del clip aparecen junto a él, Luis Caputo, Karina Milei y Federico Sturzenegger.

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"El genio de la libertad mundial"

La publicación, acompañada por el mensaje: "VLLC!", se llenó de comentarios tanto a favor como en contra del presidente. En modo "ganador", se ve a Milei con la camiseta de la Selección Argentina gambeteando, armando jugadas, haciendo goles y luchando cuerpo a cuerpo con la "oposición".

Mientras el gobierno enfrenta denuncias por presuntas irregularidades por préstamos del Banco Nación a funcionarios públicos, la denuncia contra Manuel Adorni por posible enriquecimiento ilícito, el presidente eligió subir una pieza de autocelebración que para muchos terminó resultando polémica.

El dibujo se acompaña con un relato que adapta varias frases emblemáticas de profesionales del periodismo deportivo donde se destaca "el genio de la libertad mundial", emulando aquella frase que inmortalizara Víctor Hugo Morales al inicio del gol de Diego Armando Maradona.

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El llamativo anuncio de las nuevas cuentas de Milei en redes sociales: "Long live freedom, damn it!!"

Esta no es la primera vez que Milei publica un video de este tipo en su cuenta de Instagram. En enero, el mandatario libertario lanzó oficialmente sus cuentas personales en inglés en las principales redes sociales.

El anuncio se realizó a través de un particular video animado, en el que el mandatario invitó a que lo sigan en sus nuevas redes sociales. En la portada, el mandatario redactó: “Javier Milei’s official English account. All about Milei, his ideas, and latest news. The world needs freedom. Long Live Freedom, damn it...!!!”.

El video para comunicar este lanzamiento se realizó con Inteligencia Artificial y está musicalizado por el tema Brown Sugar de The Rolling Stones, el General ANCAP (la versión super heroica del mandatario argentino) sirve como guía de "nuestro héroe real".

Para el oficialismo, la comunicación directa en inglés permite evitar intermediaciones y ofrecer una narrativa propia sobre las reformas económicas, el ajuste fiscal y la agenda de desregulación. También busca disputar sentido en un contexto global donde la figura de Milei despierta adhesiones y rechazos en partes iguales.