El llamativo anuncio de las nuevas cuentas de Javier Milei en redes sociales: "Long live freedom, damn it!!"

El presidente publicó un particular video de sus nuevas cuentas, donde publicará su agenda y la visión del país al mundo.

El presidente Javier Milei lanzó oficialmente sus cuentas personales en inglés en las principales redes sociales , como parte de una estrategia orientada a ampliar el alcance internacional de su mensaje y posicionar al Gobierno argentino en el escenario global.

El objetivo de estas cuentas serán mostrar al mundo una Argentina que avanza hacia la estabilidad, el orden macroeconómico y el respeto por la libertad. El anuncio se realizó a través de un particular video , en el que el mandatario invitó a que lo sigan en sus nuevas redes sociales.

El llamativo anuncio de las nuevas cuentas de Javier Milei en redes sociales

Desde Casa Rosada destacan que este lanzamiento responde al creciente interés externo por el proceso político y económico que atraviesa la Argentina. Esta iniciativa, según reveló Ámbito, habría sido del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del realizador audiovisual del oficialismo, Santiago Oría.

El video para comunicar este lanzamiento se realizó con Inteligencia Artificial y está musicalizado por el tema Brown Sugar de The Rolling Stones, el General ANCAP (la versión super heroica del mandatario argentino) sirve como guía de "nuestro héroe real".

Las cuentas oficiales en inglés del Presidente Javier Milei

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, las nuevas cuentas ya se encuentran activas en Instagram, YouTube, X (ex Twitter), TikTok y Facebook.

En este fragmento audiovisual se puede observar su propuesta de campaña sobre la eliminación de ministerios, sus reuniones con figuras como el empresario Elon Musk y el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sus recitales, sus actos junto a sus votantes y las tapas de los diarios en los que protagonizó la primera plana.

El super héroe elegido en este video no es casual. Anteriormente la representación del superhéroe libertario, llamado así por su ideología cercana al anarcocapitalismo, fue parte de la campaña de Milei, quien incluso visitó eventos y convenciones junto a la actual diputada nacional, Lilia Lemoine.

milei traje super heroe

La intención de lanzar estas redes sociales no es un hecho aislado. Para el oficialismo, la comunicación directa en inglés permite evitar intermediaciones y ofrecer una narrativa propia sobre las reformas económicas, el ajuste fiscal y la agenda de desregulación. También busca disputar sentido en un contexto global donde la figura de Milei despierta adhesiones y rechazos en partes iguales.

Las cuentas oficiales en inglés para seguir al presidente argentino son las siguientes:

• Instagram: @mileienglishofficial

• YouTube: @MileiEnglishOfficial

• X (Twitter): @jmilei_english

• TikTok: @mileienglishofficial__IP__

• Facebook: @MileiEnglishOfficial

milei redes sociales oficiales

