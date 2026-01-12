Javier Milei y Manuel Adorni se refirieron a los incendios en la Patagonia: ¿Qué dijeron?

El jefe de Gabinete hizo un descargo detallando el despliegue realizado por el Ejecutivo nacional y el Presidente celebró a los brigadistas.

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , se expresaron públicamente sobre los incendios forestales que desde principios de enero afectan a distintas áreas de la Patagonia argentina , especialmente en la provincia de Chubut , donde el fuego ha consumido miles de hectáreas y continúa fuera de control en varios focos.

Manuel Adorni publicó en su cuenta oficial un mensaje en el que describió el despliegue de recursos humanos y materiales que el Gobierno nacional asignó al combate del fuego en las zonas afectadas. Según el funcionario, 295 brigadistas se encuentran desplegados en el frente de operaciones, y un total de 22 de 32 incendios identificados fueron completamente extinguidos gracias al accionar de estos equipos.

La comunicación oficial también destacó la coordinación entre fuerzas federales y provinciales, junto con la asistencia de fuerzas de seguridad para el control de rutas y apoyo logístico en zonas complejas.

En el marco del operativo federal de combate contra los incendios forestales, distintos organismos del Estado nacional desplegaron de manera coordinada recursos humanos, logísticos y materiales en las zonas afectadas Gracias al heroico accionar de los 295 brigadistas que se…

Milei agradeció a brigadistas y voluntarios

Por su parte, el presidente Javier Milei replicó mensajes en redes sociales en los que agradeció “a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan” y destacó el papel de los brigadistas, bomberos y voluntarios que combaten el fuego. En su mensaje, Milei definió como “heroico” el esfuerzo cotidiano de quienes arriesgan su vida para proteger comunidades y ecosistemas ante el avance del fuego.

“Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”, escribió el mandatario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2010521503922577740&partner=&hide_thread=false GRACIAS A TODOS LOS QUE TRABAJARON PARA QUE LOS RECURSOS LLEGUEN DONDE SE NECESITAN.



ADEMÁS QUIERO MANDAR UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL A TODOS LOS BRIGADISTAS, BOMBEROS Y A CADA UNO DE LOS VOLUNTARIOS QUE ESTÁN COMBATIENDO EL FUEGO DÁNDOLO TODO.



NADA MÁS HEROICO QUE ARRIESGAR SU… https://t.co/7iGAoGSUtE — Javier Milei (@JMilei) January 12, 2026

Los incendios en la Patagonia argentina comenzaron el 5 de enero en Puerto Patriada, Chubut, y en menos de una semana ya habían arrastrado más de 12.000 hectáreas de matorral, bosque y pastizales, obligando a evacuar a miles de habitantes y turistas. A pesar de la llegada de lluvias en algunos sectores, varios focos siguen activos, y las condiciones climáticas —sequía, calor extremo y vientos— continúan facilitando la propagación del fuego.

La situación ha sido calificada como una de las más graves de los últimos años en la región, con incendios activos en Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, y el humo persistente, reduciendo la visibilidad en rutas y zonas urbanas.